Gemma Galgani ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne: una rivelazione riguarda il suo ‘addio’, ecco le parole della Dama del Trono Over.

E’ da anni ormai una delle protagoniste indiscusse dello studio di Uomini e Donne. Gemma Galgani è la veterana del Trono Over del famoso dating show: negli anni si è fatta conoscere, ha avuto brevi storie d’amore e nonostante i due di picche, non si è mai arresa. Continua la sua ricerca all’uomo perfetto per lei: a 71 anni vuole vivere una love story da sogno, solo allora la sua avventura con Maria de Filippi e tutto il cast di Uomini e Donne giungerà al termine. Sentite cosa ha rivelato ai microfoni di Di Più!

Gemma Galgani, rivelazione clamorosa: c’entra il suo addio a Uomini e Donne, nessuno l’avrebbe detto

Gemma Galgani in una lunga intervista al settimanale Di Più ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne: la Dama spera di trovare l’uomo giusto, il principe azzurro che le faccia vivere una meravigliosa storia d’amore.

Gemma in passato, nel corso della sua avventura nel dating show, si è innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e di Marco Firpo: “Due storie meravigliose che però purtroppo sono finite” ha commentato la Dama. Ai microfoni di Di Più ha confessato che solo quando troverà l’amore lascerà il programma: “Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena“.

Il rapporto con Tina

Nonostante siano passati diversi anni, continua ad esserci rivalità tra Tina Cipollari e Gemma: le due donne non sono mai andate d’accordo e spesso si sono accese scintille in studio, tra loro due. Riusciranno mai a trovare un punto in comune?

“La pace con Tina Cipollari? Dubito che ci sarà mai. Però non capisco il motivo di tutto quell’astio nei miei confronti” ha chiarito la Galgani.