GF VIP 6, chi è Tommaso Eletti: sapete quali sono le sue origini?

In questo articolo vi parliamo di uno dei concorrenti del GF VIP 6, Tommaso Eletti: sapete quali sono le sue origini

Tommaso Eletti è uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane è divenuto famoso dopo aver partecipato a Temptation Island Vip insieme alla sua ex fidanzata. Adesso varcherà la soglia della famigerata porta rossa. Sapete veramente tutto su di lui? Noi vi sveliamo altre curiosità.

LEGGI ANCHE: Tommaso Eletti concorrente del GF Vip: la reazione di Valentina non tarda ad arrivare

GF VIP 6, chi è Tommaso Eletti

Tommaso Eletti ha 21 anni ed è originario di Roma. Secondo quanto si apprende sul web, però, le sue origini sarebbero sia italiane che americane. Tommaso infatti ha una sorella più grande che si chiama Sara e vive a Miami. Il padre invece si chiama Carlo. Tommaso ha frequentato la St. Francis International School di Roma ed ha perso un anno perchè è stato bocciato.Oltre ad essere studente, Tommaso pare lavori come cameraman. La sua più grande passione, però, è lo sport e in modo particolare il surf. Il giovane romano pratica wakeboard, surf, cliffdive e snowboard.

Eletti è divenuto famoso in televisione grazie al reality show Temptation Island, dove ha partecipato insieme alla fidanzata Valentina. È Valentina che decide di partecipare al programma per mettere alla prova la gelosia – definita ‘patologica’ – del suo fidanzato. La loro esperienza all’interno del programma è durata veramente poco. Dopo aver visto alcuni video del fidanzato, infatti, Valentina ha chiesto il falò di confronto anticipato e alla fine ha deciso di uscire da sola dal programma.

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Tommaso ha provato a riconquistare l’ex fidanzata, ma con scarsi risultati. Il giovane romano, inoltre, ha frequentato anche la single Giulia, ma anche con lui non è successo nulla. Attualmente pare sia single. Riuscirà Tommaso a trovare la donna giusta nella casa del GF VIP?

Nella casa più spiata d’Italia potrà dimostrare di essere molto altro rispetto a quanto visto a Temptation Island. Oltre ad essere geloso e possessivo, Tommaso avrà sicuramente altre qualità positive ed esse usciranno fuori durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Un’esperienza quasi terapeutica per dimenticare sia il passato sia soprattutto le esperienze passate. Ma siamo sicuri che Tommaso nella casa del Grande Fratello Vip non sarà messo nuovamente di fronte al suo passato? C’è già chi scommette che tra i concorrenti del reality show possa esserci anche la sua ex fidanzata Valentina. In quel caso sarebbe davvero un brutto colpo per il giovane romano.