GF Vip, chi è Aldo Montano: ricordate a quale reality ha già partecipato? Tutto sul campione olimpico, nuovo concorrente del reality di Canale 5.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio del Gf Vip! Si tratta della sesta edizione del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione che si prospetta ricca di colpi di scena: il cast è davvero pazzesco! E tra i concorrenti che saranno rinchiusi nella casa più spiata della tv c’è anche un campione olimpico, fresco di medaglia! Parliamo di Aldo Montano, che ha conquistato l’argento nella sciabola maschile a squadre a Tokyo 2020. È solo l’ultimo di una carriera ricca di successi incredibili.

Il livornese è pronto a mettersi in gioco in questa nuova sfida in tv, come concorrente del reality show. Ma forse non tutti ricordano che Aldo Montano ha già partecipato ad un reality…Conosciamolo meglio!

Aldo Montano è uno dei concorrenti del GF Vip 6: conosciamolo meglio

Aldo Montano sarà nella casa del GF Vip 6. Nato a Livorno nel 1978, si arruola prima al Centro Sportivo per Carabinieri, per poi passare alla Polizia Penitenziaria, gareggiando successivamente nelle Fiamme Azzurre. Alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi, ad Atene 2004, ha vinto l’oro individuale nella sciabola e l’argento nel torneo a squadre. Da lì, una carriera ricca di trionfi e successi. Oltre che sportivo eccellente, il livornese diventa anche un personaggio noto in tv: dalla presenza fissa nel cast di Quelli che il calcio alla partecipazione a La Fattoria, nel 2006; successivamente lo vediamo in Selfie.

Oggi lo schermidore è felicemente sposato con Olga Plakhina, atleta russa con cui è convolato a nozze nel 2016: i due sono genitori di due bambini, Olympia (nata nel 2017) e Mario Jr (2021). Ma nel passato del campione ci sono donne che conosciamo molto bene: è stato legato all’attrice Manuela Arcuri fino al 2006, e dal 2007 al 2012 ha avuto una storia con Antonella Mosetti.

Non vediamo l’ora di vedere la sua avventura nella casa del GF Vip 6! Appuntamento lunedì 13 settembre, su Canale 5!