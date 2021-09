Le due opinioniste del GF VIP, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, hanno realmente litigato? Spunta adesso fuori la verità

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è alle porte, ma sembrano esserci già dei dissidi tra i vari protagonisti. Secondo quanto riportato dal web, le due opinioniste, la Bruganelli e la Volpe, sarebbero già ai ferri corti. Adesso, però, spunta fuori la verità. Il litigio è vero o è tutto una finzione?

GF VIP, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno veramente litigato?

Secondo le indiscrezioni riportate dal web, ci sarebbe già aria tesa nei camerini del Grande Fratello Vip. Le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, sarebbero già ai ferri corti. C’è chi addirittura scommette sulla loro convivenza all’interno del reality show e chi invece ipotizza i motivi che hanno portato alla rottura tra le due donne.

Tutto vero o finzione? Forse la verità sta nel mezzo. Le indiscrezioni riportate dal giornalista Davide Maggio facevano riferimento alle qualità fisiche dell’una diverse rispetto all’altra. In modo particolare, la Bruganelli pare non abbia voluto ‘gareggiare’ con le gambe della Volpe.

La moglie di Bonolis, però, ha rotto definitivamente il silenzio per fare chiarezza sulla vicenda: “Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’, ma era un complimento”. La Bruganelli, dunque, non si sentirebbe assolutamente inferiore rispetto alla Volpe e soprattutto non proverebbe invidia nei suoi confronti. La nuova opinionista del Grande Fratello Vip avrebbe fatto addirittura un complimento nei confronti della collega.

Sempre nell’intervista, rilasciata al settimanale Chi, la Bruganelli rivela quali sono le differenze tra lei e la Volpe: “Spesso la punzecchio perchè è molto attenta, io invece sono più leggera“.