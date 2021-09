Dopo l’intervento, Guenda Goria ha rilasciato le sue prime parole: “Adesso ho un grande desiderio”, di cosa si tratta

Dopo l’intervento per l’endometriosi, Guenda Goria ha deciso di rilasciare le sue prime parole sui social, dove è molto seguita. “Adesso ho un grande desiderio“, ha scritto la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta su Instagram. Di seguito vi riportiamo tutte le dichiarazioni della Goria.

Guenda Goria, le prime parole dopo l’intervento

Guenda Goria è la figlia del giornalista Amedeo Goria e della presentatrice Maria Teresa Ruta. La Goria è divenuta famosa in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Vip in coppia con la mamma Maria Teresa. Nonostante non sia riuscita a trionfare, Guenda resta una delle concorrenti più amate della quinta edizione del reality show.

Di recente, la Goria ha subito un intervento per l’endometriosi. Essa è una malattia femminile, determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero. In genere, l’endometriosi provoca sintomi quali dolore pelvico, particolarmente in fase peri-mestruale, mestruazioni dolorose, dolore durante i rapporti, irregolarità dei cicli mestruali con perdite ematiche anomale dai genitali.

La Goria ha deciso di risolvere questo problema ricorrendo all’intervento. Sono stati giorni delicati per lei, ma fortunatamente è andato tutto bene. Dopo l’intervento, Guenda è tornata sui social, dove ha innanzitutto ringraziato i suoi seguaci per l’affetto e il calore dimostratole in questi giorni e poi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni.

“Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene” – ha esordito la Goria su Instagram – “Ora mi sto riprendendo pian piano. In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie”. La Goria poi conclude in questo modo: “Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita”.