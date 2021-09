Il Paradiso delle signore sta per tornare: svelata la data di inizio, quando vedremo i nuovi episodi.

Settembre è arrivato e sappiamo che, quando arriva, porta anche l’inizio di tutti i programmi, e di fiction e film. Dopo la pausa estiva, i telespettatori possono nuovamente godere di tutte le trasmissioni pronte a sorprenderci.

Come vi abbiamo svelato fin da subito, sta per tornare la serie tanto amata Il Paradiso delle signore. Una serie televisiva italiana trasmessa su Rai Uno in prima serata dal 2015. A partire dalla terza stagione, è trasmessa in formato soap opera nella fascia pomeridiana. Il successo di questa soap è incredibile, la trama non ha mai smesso di conquistare i telespettatori. Ora, vi abbiamo rivelato che sta per tornare, ma quando esattamente? Manca davvero pochissimo!

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi in arrivo: svelata la data di inizio

Manca davvero pochissimo e a breve, avremo il piacere di seguire i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore. La serie, trasmessa nel 2015 in prima serata su Rai Uno, dal 2018, esattamente dalla terza stagione, viene trasmessa nella fascia pomeridiana.

Nei mesi precedenti, i colpi di scena ci hanno letteralmente travolto, e siamo certi, anche con i nuovi episodi sarà così. Ma quando inizia la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore? Finalmente è stata svelata la data di inizio.

La soap opera in onda nella fascia pomeridiana, torna su Rai Uno il 13 settembre, alle 15:55. Questo vuol dire che, manca davvero pochissimo, e fra qualche giorno avremo il piacere di seguire i nuovi episodi di questa bellissima e avvincente serie tv. E voi, siete pronti ad immergervi in nuove avventure? Noi non vediamo l’ora!