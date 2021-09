Katia Ricciarelli è pronta ad iniziare una nuova avventura nella casa del GF VIP: ecco tutte le curiosità sul conto dell’attrice e soprano!

Katia Ricciarelli è stata una delle prime concorrenti annunciate dal famosissimo reality. La soprano ed attrice è pronta ad entrare a far parte del cast del Grande Fratello 6! Nell’intervista rilasciata prima di iniziare il programma ha confessato: “Io nella Casa non voglio sapere chi c’è e chi non c’è, voglio bene a tutti poi si vedrà. Sono arrivata alla mia età e ho capito che per essere sereni bisogna sopportare. Mi interessa divertirmi nella casa del GF VIP“.

Nota per i suoi ruoli al cinema e come cantante, ha alle spalle oltre 50 anni di carriera: siamo qui per svelarvi ogni dettaglio!

GF VIP 6, Katia Ricciarelli: età, la brillante carriera e quel figlio mai arrivato

La celebre attrice e cantante lirica è pronta ad iniziare una nuova avventura nella casa del Grande Fratello VIP. Classe ’46, ha cantato per la prima volta ad 8 anni, ha raccontato nell’intervista rilasciata prima di entrare a far parte del reality. Katia Ricciarelli è salita alla ribalta nel ’71 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai eseguendo un’aria da Il corsaro.

La soprano si è esibita nei maggiori teatri del mondo spaziando tra le opere di Puccini, Verdi, Rossini, Donizetti. Dopo tantissimi successi, negli anni 2000 ha sfoltito la carriera operistica ed ha iniziato ad affiancare all’attività musicale quella di attrice. Ha recitato in diverse fiction, film TV, come La seconda notte di nozze, dove ha ricoperto il ruolo di protagonista.

Vita privata

Famosa non solo la sua carriera ma anche la sua vita privata: Katia Ricciarelli è stata sposata con Pippo Baudo. Il loro matrimonio si è celebrato nel 1986 ma non ha avuto lunga vita. Nel 2004 la separazione, poi il divorzio nel 2007. La soprano ed attrice veneta non ha avuto figli. Ospite di Francesca Fagnani, in ‘Belve’, raccontò della decisione di interrompere la gravidanza dopo aver scoperto di aspettare un figlio da Pippo Baudo. “Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino” sono state le parole della Ricciarelli.