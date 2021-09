“Meghan non si è suicidata perchè incinta e per non farmi soffrire”: rivelazione da brividi del principe Harry

Il principe Harry ha spiazzato il mondo intero confessando una rivelazione da brividi: riguarda Meghan.

Meghan Markle e il Principe Harry, tempo fa, hanno preso una importante decisione. Hanno lasciato la casa reale, dove, vivevano insieme alla famiglia. Da quel momento, qualcosa è cambiato e i rapporti si sono incrinati. La coppia durante un’intervista a Oprah si è lasciata andare a forti dichiarazioni.

Dichiarazioni che hanno lasciato il mondo intero senza parole, e che ancora oggi, suonano forti. Il principe Harry, nella nuova docu-serie con Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”, ha confessato altri ‘dettagli’ che hanno ancora di più spiazzato tutti.

“Meghan non si è suicidata perchè incinta e per… ” : rivelazione spiazzante del principe Harry

Come ormai è noto, Harry e Meghan hanno deciso di vivere lontano dalla famiglia reale. Oggi, sono genitori di due splendidi bambini. Questo allontanamento, ha creato un certo scompiglio, ma non è stato solo questo ad incrinare i rapporti.

L’intervista rilasciata a Oprah ha decisamente spiazzato tutti e ha colpito in pieno la casa reale. Ma, non è finita qui. Il principe Harry, nella docu-serie con Oprah, diversi mesi fa, ha confessato una rivelazione decisamente forte, che riguarda Meghan: “La cosa che le ha impedito di suicidarsi è aver capito quanto sarebbe stato ingiusto nei miei confronti dopo tutto quello che era successo a mia madre. Non ha voluto mettermi nella condizione, ancora una volta, di perdere un’altra donna nella mia vita. E soprattutto non con un bambino dentro di lei”.

Harry ha anche ammesso di aver avuto paura di perdere Meghan, perchè ha compreso che, quando sua moglie pensava a ‘quelle cose brutte’, era lucida: “Non era pazza. Non si stava rifugiando, in droghe o alcol… Era assolutamente sobria. Eppure nella quiete della notte si svegliava”.