“Nel mio percorso c’è stato sacrificio”: Stefano De Martino racconta la sua carriera

Da allievo di Amici a conduttore tv: la carriera di Stefano De Martino raccontata da lui stesso in un’intervista a Vanity Fair.

Amatissimo in tv e seguitissimo sui social: la carriera di Stefano De Martino è senza dubbio una delle più brillanti e promettenti tra quelle dei personaggi noti.

Il ballerino originario di Torre Annunziata che abbiamo conosciuto nel corso della nona edizione di Amici, è diventato negli anni un vero showman, molto richiesto e apprezzato. Merito della sua ironia e della sua dimestichezza di fronte alle telecamere.

La danza per lui è una tappa ormai conclusa: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”, ha ammesso.

Ad ogni modo, Stefano non può certo dirsi insoddisfatto dei traguardi raggiunti come conduttore. A breve, lo vedremo anche recitare al cinema.

Stefano De Martino rivela cosa lo ha sempre spinto nel corso della carriera

A Vanity Fair, l’ex di Belen Rodriguez ha parlato di cosa ha caratterizzato questi anni dal punto di vista professionale. “Nel mio percorso c’è stato sacrificio, desiderio di arrivare a ogni costo e una fame di riuscita che rappresentava un riscatto sociale. Una cosa mi è chiara: il punto non è arrivare a un obiettivo, ma come ci si arriva”, dice.

Il conduttore ha poi raccontato di essere stato lui stesso il primo a dover smontare il pregiudizio verso se stesso come artista con un’impronta teatrale. Con l’intelligenza e la maturità che lo contraddistinguono, Stefano ha aggiunto: “Sono diventato noto, ma non famoso anche perché ormai la notorietà te la regalano”.

Infine confessa cosa gli piace più di tutto in tv: “Mi interessa la creatività, la scrittura dei programmi. Il processo di costruzione di cui produzione e conduzione sono soltanto gli ultimi passi. Forse i più meccanici dell’intera maratona. È un percorso che ho scelto di intraprendere in modo molto personale e che non so ancora dove mi porterà”.