Nella celebre serie tv di “One Tree Hill” il personaggio di Nathan, uno dei due protagonisti, ha affascinato il pubblico fin dalla primissima puntata: riuscite a riconoscerlo oggi?

La rivalità tra i fratelli Nathan e Lucas Scott è stato il catalizzatore della prima stagione di “One Tree Hill”, amatissima serie tv andata in onda a partire da 2003. Sulla scia di “Dawson’s Creek”, la trama seguiva un gruppo di adolescenti alle prese con i problemi e gli ostacoli della vita. Fulcro dello show era anche la passione per lo sport, in particolare il basket, che i due protagonisti condividevano e l’amore, in ogni sua forma. Se il loro inizio è burrascoso, il legame tra i fratelli Scott si consolida col passare del tempo, diventando forte e sincero. A interpretare il tenebroso e affascinante Nathan era il giovanissimo James Lafferty: lo riconoscete oggi?

James Lafferty, com’è oggi il “Nathan” di “One Tree Hill”

All’inizio della serie, Nathan è il fratello sbruffone, ribelle, il classico “cattivo ragazzo” abituato ad averla sempre vinta grazie ai soldi e all’influenza del padre. In realtà, il giovane cela la fragilità e la sofferenza dovuti al rapporto con l’uomo. L’arrivo di Haley nella sua vita lo cambierà drasticamente, tanto che i due si sposeranno mentre frequentano ancora il liceo. La loro coppia, infatti, resterà sempre una delle più amate delle serie tv.

Nei panni di Nathan c’era il giovanissimo e talentuoso James Lafferty, poco più che diciottenne all’epoca dell’inizio della serie. Siete curiosi di vederlo oggi? Preparatevi a restare senza parole allora! Ecco uno scatto che arriva direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale: riuscite a risconscerlo?

L’attore è senza dubbio cresciuto e oggi è un uomo affascinante dallo sguardo magnetico: lo avreste riconosciuto? Al momento James Lafferty è impegnato in “Everyone is Doing Great” e non vediamo l’ora di scoprire quali saranno i suoi prossimi progetti!