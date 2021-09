E’ stata la protagonista della serie Ugly Betty: oggi l’attrice è sposata, chi è suo marito.

Ugly Betty è una serie televisiva statunitense, prodotta dal 2006 al 2010. In Italia la serie debuttò inizialmente in prima visione assoluta su Italia 1 nel 2007. La protagonista è Betty, una giovane ragazza di origini messicane, che vive nel Queens con la sua famiglia, composta dal padre Ignacio, dalla sorella Hilda, e dal nipotino Justin.

Conducono una vita semplice, complicata da molti problemi economici. Per il suo aspetto, viene spesso presa in giro. Betty, riesce ad ottenere un lavoro nel campo dell’editoria come assistente personale del capo redattore di Mode, Daniel Meade. Ma la verità è un’altra, il padre di Daniel, infatti, l’ha voluta come assistente del figlio per evitare che il giovane se la portasse a letto. Una scelta, questa, per portare il figlio a prendere delle responsabilità. Ma sappiamo poi benissimo cosa è successo dopo. Betty, è stata interpretata dalla bellissima attrice America Ferrera. Oggi, è sposata, esattamente dal 2011 e Insieme a suo marito appare raggiante!

Protagonista di Ugly Betty: chi è il marito dell’attrice, insieme sono bellissimi

America Ferrera è un’attrice e doppiatrice statunitense amatissima. E’ nota soprattutto per il ruolo di Betty Suarez, nella serie Ugly Betty. Prodotta dal 2006 al 2010, in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla, inizialmente, dal 2007, su Italia Uno.

Grazie alla sua brillante interpretazione in Ugly Betty, l’attrice si è aggiudicata nello stesso anno, nel 2007, il Golden Globe, l’Emmy e lo Screen Actors Guild Award come Migliore attrice protagonista in una serie commedia o musicale. Oggi, America Ferrera è sposata.

Ma chi è suo marito?

Eccoli insieme, in bellissimi scatti social, recentissimi. America si è sposata nel giugno del 2011, con Ryan Piers Williams. La cerimonia è stata celebrata da una collega, Judith Light.