Uomini e Donne sta per iniziare: quando andranno in onda Brave and Beautiful e Love is in the air?

Uomini e Donne sta per iniziare: che ne sarà di Brave and Beautiful e Love is in the Air? Quando andranno in onda le soap turche.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova, attesissima, stagione di Uomini e Donne. Le riprese delle puntate sono già partite a fine agosto, ma il ritorno della trasmissione di Maria De Filippi è previsto per lunedì 13 settembre 2021. Un giorno super atteso dai telespettatori, che non vedono l’ora di conoscere i nuovi protagonisti del trono più famoso della tv. Ma che fine faranno le soap opera attualmente in onda su Canale 5?

LEGGI ANCHE ——>In Brave and Beautiful si mostra così: oggi l’attrice è completamente cambiata

In tanti se lo stanno chiedendo, poiché la messa in onda delle serie inizia proprio alle 14 e 45, orario da sempre occupato dal programma di Maria De Filippi. Cerchiamo di capire cosa accadrà alla programmazione Mediaset.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Brave and Beautiful e Love is in the Air: quando andranno in onda con l’inizio di Uomini e Donne?

Uomini e Donne sta per iniziare e in molti si stanno chiedendo che ne sarà delle soap attualmente in onda su Canale 5. Parliamo di Brave and Beautiful e Love is in the air, entrambe serie turche, che hanno riscosso grande successo nel pubblico Italiano. Con l’inizio di Pomeriggio 5, la programmazione è già cambiata: a partire dalle 14 e 45, vanno in onda ben due puntate di seguito di Brave and Beautiful, seguite dall’appuntamento con Love is in the air. Al termine delle soap, alle 17 e 30, inizia il programma di Barbara D’Urso.

Ma cosa accadrà quando inizierà Uomini e Donne? Ebbene, c’è da dire che al momento non ci sono notizie ufficiali, a parte quella nota dell’inizio della trasmissione di Maria De Filippi alle ore 14 e 45. Le ipotesi sono varie: c’è chi parla di sospensione, almeno per quanto riguarda una delle due soap. Tra le due, quella che potrebbe lasciarci ( almeno momentaneamente) è Brave and Beautiful: Love is in the air dovrebbe invece continuare ad andare in onda. Dal 13 al 17 settembre, la storia di Eda e Serkan partirebbe alle 16 e 30. Resta da capire cosa accadrà quando inizierà anche la striscia quotidiana di Amici.

Lo spazio dedicato alle “soap”, in ogni caso, dovrebbe essere quello tra le 16 e 30 e le 17 e 15. Non ci resta che attendere notizie ufficiali per capire se potremo continuare a vedere entrambe le serie o se, magari, torneranno in onda la prossima estate.