Vite al Limite, la paziente fa causa al programma: quello che è successo è incredibile; la storia di Dottie Perkins.

È uno dei programmi più seguiti di Real Time. Parliamo di Vite al Limite, la trasmissione che narra le storie di pazienti gravemente obesi che decidono di dare una svolta alla propria vita. Con l’aiuto del dottor Nowzaradan, i pazienti affrontano un lungo processo di dimagrimento, che prevede la chirurgia bariatrica. E, tra le tante storie che sono state raccontate nelle varie edizioni della trasmissione, i telespettatori ricorderanno quella di Dottie Perkins.

Come il resto dei protagonisti, anche Dottie ha un passato drammatico alle spalle e ha visto nel cibo il suo rifugio. Quando si è rivolta a Vite a Limite, la donna pensava 291 kg ed aveva 34 anni. Ma cosa è successo nel corso del programma? Pare che Dottie abbia fatto causa alla trasmissione...scopriamo di più!

Vite al Limite, Dottie Perkins fa causa al programma: cosa è successo?

Dottie Perkins è stata una delle protagoniste della quarta edizione di Vite al Limite. Una storia straziante, la sua, che prima di partecipare al programma era arrivata a pesare 300 kg. Durante i mesi trascorsi nella clinica più famosa della tv, però, pare che il risultato ottenuto non sia stato soddisfacente per lei. Sarebbe stato proprio questo il motivo per cui la donna avrebbe fatto causa alla trasmissione: a Vite al Limite, Dottie avrebbe perso solo 55 kg.

Dopo l’esperienza nel programma, una grande tragedia per lei: nel 2016 è venuto a mancare il figlio tredicenne David, in seguito ad una paresi celebrale.

Com’è oggi Dottie?

Al di là dei problemi legali e le accuse al programma, dando uno sguardo al profilo Facebook di Dottie possiamo vedere che la donna ha decisamente perso peso. Appare in ottime condizioni: sembra quasi un’altra persona!

