Baby K è una cantante famosissima e davvero amatissima, ma conoscete le sue origini? Senza alcun dubbio, in molti ve lo sarete chiesti.

Siete pronti a questa seconda scoppiettante ed imperdibile puntata di Seat Music Awards? Così come ieri, Giovedì 9 Settembre, anche stasera andrà in onda un nuovo appuntamento con l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Così come qualche ora fa, anche stasera sul palco dell’Arena di Verona si esibiranno ospiti davvero strepitosi. A partire da Tancredi, cantante reduce dall’incredibile successo riscontrato ad Amici, fino ai Boomdabash e tantissimi altri ancora, sono davvero diverso le voci che calcheranno il palco del teatro più antico d’Italia. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di citare lei: Baby K.

Protagonista indiscussa della nostra estate col tormentone ‘Mohicani’, cantato proprio insieme ai Boomdabash, Baby K si appresta a regalare ai suoi sostenitori un altro singolo pazzesco. Cantato insieme ad Alvaro Soler, proprio quest’oggi è uscito ‘Non dire una parola’. E, senza alcun dubbio, ancora una volta scalerà le vette di ogni classifica.

In attesa, però, di poterla vedere esibire sul palco dell’Arena, siete pronti a conoscere qualche cosa in più su di lei? Ad esempio, vi siete mai chiesti quali siano le sue origini?

Quali sono le origini di Baby K? Non tutti lo sanno

Il suo debutto sulla scena musicale è avvenuto nel 2007 quando, dopo aver presentato alcuni programmi nell’ambito dell’hip-hop, fa il suo esordio come cantante. Da quel momento, Baby K cavalca l’onda del successo. Diventando oggi una delle artiste più amate ed apprezzate.

Cosa sappiamo, però, su di lei? Appurato che i suoi singoli riscuotono un clamore pazzesco e che lei è amatissima, siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Ad esempio, vi siete mai chiesti che origini abbia? Ebbene: ci pensiamo noi. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la cantante, il cui nome originale è Claudia Judith Nahum, sia nata a Singapore da genitori italiani. Il padre, infatti, sembrerebbe che sia stato un geofisico. E che, proprio a causa di questo lavoro, sia stata spesso in movimento. Inizialmente, infatti, la cantante ha vissuto a Giacarta. Poi si è trasferita a Londra. E, infine, negli anni 2000 si trasferisce a Roma.

Diteci la verità: lo sapevate?