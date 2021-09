Benvenuto Romeo! E’ nato il figlio del famosissimo attore: la coppia è al settimo cielo

Immensa gioia per l’amatissimo attore diventato papà: suo figlio è nato una decina di giorni fa, l’annuncio social fa impazzire i fan.

“1/9/2021 È nato l’amore della nostra vita! Benvenuto Romeo!”: recita così la frase scritta dal famoso attore e dalla sua compagna, che hanno reso nota la notizia via social a distanza di una settimana dal parto.

Fiocco azzurro quindi per la splendida coppia che ha dato così il benvenuto al piccolo Romeo. Un nome ‘tipicamente romano’ proprio come il papà, attore molto conosciuto e figlio d’arte.

Stiamo parlando del bravissimo Primo Reggiani, il cui curriculum attoriale è davvero molto ricco: a cominciare dal suo esordio nel film “Favola” con Ambra Angiolini, Primo ha recitato in “La Piovra 8 – Lo Scandalo”, “L’ultimo Capodanno”, “Baciami ancora”, “Melissa P.”, “L’amore strappato”, “Rosa Funzeca”, “RIS Roma – Delitti imperfetti?” ed altro.

Primo Reggiani è diventato papà: è nato il figlio dell’attore

In coppia con Federica Pacchiarotti dal 2019, i due sono andati a convivere a distanza di poco tempo dal primo incontro. Nel passato sentimentale del figlio di Aldo Reggiani e Caterina Costantini troviamo ex fidanzate altrettanto celebri come l’attrice Martina Stella e l’ex velina di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo. Ora però l’attore è felice accanto alla compagna, di professione estetista.

La splendida notizia ha scatenato una valanga di like e commenti di persone comuni e colleghi tra cui Francesco Arca e Laura Chiatti, felicissimi per i neo genitori.

Anche noi ci uniamo al coro di auguri per Primo e Federica e per il loro bambino!