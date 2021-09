Anche Blanco sarà uno degli artisti che si esibirà sul palco del Seat Music Awards, ma cosa occorre sapere su di lui? Tutti i dettagli sulla sua vita.

Mancano pochissime ore e, finalmente, andrà in onda una nuova puntata di Seat Music Awards. Condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, anche questa sera l’appuntamento con il grandissimo evento musicale regalerà degli ospiti e degli artisti davvero incredibili. A partire dai Boomdabash fino a Baby K, sono davvero tantissimi i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona.

Tra le tantissime voci che si esibiranno sul palco, ci sarà anche lui: Blanco! Quante volte vi è capitato di canticchiare il singolo ‘Mi Fai Impazzire’? Decisamente tantissime! Ecco. È proprio lui l’autore di questo incredibile tormentone. Ma non solo. In attesa, però, di poterlo vedere esibire, siete pronti a sapere ogni cosa su di lui? A partire dall’età e dalla sua città d’origine fino a qual è il suo più grande sogno, vi illustreremo noi ogni cosa. Siete pronti? Ecco cosa sappiamo!

Blanco, chi è: Instagram, età e carriera

Classe 1993, Blanco è uno dei cantanti emergenti di questi ultimi anni. Esordito sulla scena musicale col singolo Belladonna (Addieu), pubblicato proprio il Giugno del 2020, il cantante è stato il protagonista di tantissimi altri successi. Qualche tempo dopo il suo debutto, infatti, ha pubblicato ‘Notti in bianco’, riscuotendo anche stavolta un successo impressionante. E, pochi mesi fa, ‘Mi Fai Impazzire’ con Sfera Ebbasta. Ma non credete che sia finita qui. Seppure sia giovanissimo, infatti, la carriera di Blanco è davvero incredibile.

Nato a Cavalgese della Riviera, comune in provincia di Brescia, Riccardo Fabbriconi a Fanpage ha raccontato che lasciare un piccolo comune per inseguire il suo sogno non è stato affatto facile, ma gli ha dato ugualmente la possibilità di crescere.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Purtroppo, poco e niente! Sembrerebbe che in merito Blanco sia piuttosto riservato. Pensate, nemmeno su Instagram siamo riusciti a carpire qualche cosa in più.

Quando ha scritto la sua prima canzone e qual è il suo sogno

Da quanto raccontato a Fanpage, sembrerebbe che la sua prima canzone sia arrivata nel 2017. “Scrissi il mio primo pezzo nella mia stanzetta unicamente per “rimorchiare” una ragazza, quasi per gioco”, ha detto il buon Riccardo. Sottolineando, inoltre, di essersi innamorato da quel momento della musica.

Infine, sapete qual è il suo più grande sogno? Blanco ha confessato di desiderare di potersi esibire con Adriano Celentano. E, diciamoci la verità, chi è che non lo avrebbe?!