Ernia sarà uno degli artisti che si esibirà sul palco del Seat Music Awards, ma chi è? Dal vero nome alla fidanzata: cosa sappiamo su di lui.

Ci sarà anche lui sul palco del Seat Music Award: Ernia. Giovanissimo artista, il rapper milanese è tra le voci e gli artisti più emergenti di questi ultimi anni. E, soprattutto, tra coloro che riscuotono un successo davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, su di lui? Appurato che il suo debutto sulla scena musicale è avvenuto nel 2016 e che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti, siete pronti a scoprire ogni cosa su di lui?

A distanza di pochissime ore dalla sua esibizione sul palco dell’Arena di Verona, siete pronti a scoprire ogni cosa sul conto di Ernia? Ci pensiamo immediatamente! Tra pochissimo, infatti, vi sveleremo ogni cosa. A partire, quindi, dalla sua età e il suo vero nome. Fino a come rintracciarlo su Instagram. E chi è la sua fidanzata!

Ernia, chi è? Età, vero nome, canzoni e il ‘retroscena’ sullo pseudonimo

Ernia, il cui vero nome è Matteo Professione, è nato a Milano nel 1993. E da sempre ha avuto la passione per la musica. Debuttato in questo mondo davvero da giovanissimo, il rapper ha saputo conquistare la scena in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di ben 6 anni dal suo esordio, continua ad essere tra i volti più amati del rapper italiano.

Il debutto in musica, come dicevamo, è arrivato esattamente nel 2016. Quando, in questo stesso anno, pubblica dei singoli davvero incredibili. Stiamo parlando proprio di ‘Tutto bene’, ‘Venere’ e ‘Fenomeno’. Da quel momento, la scalata al successo è stata davvero incredibile. Nel 2017, infatti, pubblica ‘Ego’. E, nel 2018, ‘Le pelle del puma’ e ‘68’. Credete che sia finita qui? Assolutamente no! Dopo la pubblicazione, nel 2019, di ‘Certi giorni’, nel 2020 e 2021, Ernia pubblica dei singoli incredibili. A partire da ‘Superclassico’ fino a ‘Nuove strade’, ‘Ferme e guardare’ e ‘Di Notte’, il giovane Matteo ha saputo costruirsi una carriera davvero impressionante.

Perché si chiama così? Diciamoci la verità: il pseudonimo scelto è piuttosto particolare. Perché, però, si chiama così? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che gli sia stato da una sua amica di scuola ai tempi di scuola.

Instagram e fidanzata

Siete pronti a non perdervi alcuna novità su di lui? Seguitelo su Instagram. Questo è il suo nickaname: @holyernia. Non ve ne pentirete!

È fidanzato? Assolutamente si! E, da come mostrato su Instagram, sembrerebbe essere piuttosto innamorato. Lei si chiama Valentina. E, vi garantiamo, è davvero bellissima. Eccoli insieme:

Sono davvero splendidi, vero?