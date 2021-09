Spunta un incredibile retroscena su Damiano Carrara: non solo è un amatissimo pasticcere, non tutti lo sanno, ma quali sono i suoi studi?

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Damiano Carrara. L’esordio sul piccolo schermo, come ricorderete, è arrivato esattamente nel 2015. Quando, davvero giovanissimo, si trasferisce in California. E non soltanto insieme a suo fratello Massimiliano apre una rinomata pasticceria, frequentata anche da personaggi famosissimi, ma prende parte anche ad un noto talent show trasmesso sul canale Food Network statunitense. Da quel momento, la sua carriera prende letteralmente il volo. Volto del medesimo canale in altri programmi, il buon Carrara compie il suo esordio italiano nel 2017 quando entra a far parte della famiglia di ‘Bake Off Italia’ in qualità di giudice. È proprio in quel preciso momento che Damiano continua a cavalcare la cresta dell’onda. Ed oltre a diventare protagonista di diversi successi televisivi, diventa una celebrità anche su Instagram.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? Da sempre appassionato di dolci e, quindi, di pasticceria, Damiano Carrara può considerarsi una vera e propria stella di questo mondo. Siamo certi, però, che non tutti conoscono questo incredibile retroscena sul suo conto. Di che cosa parliamo? Facciamo riferimento proprio al suo percorso di studi. Scopriamolo!

Damiano Carrara, non tutti conoscono questo incredibile retroscena: sapete che studi ha iniziato?

Se volessimo riassumere in pochissime parole l’incredibile successo di Damiano Carrara, non ci riusciremmo affatto. Nonostante siano passati pochissimi anni dal suo debutto sul piccolo schermo, soprattutto quello italiano, il simpaticissimo pasticcere ancora adesso vanta di un clamore davvero superlativo. Come dicevamo precedentemente, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo incredibile retroscena sul suo conto.

È un famosissimo ed amatissimo pasticcere, è vero, ma sapete quale percorso di studi ha iniziato? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il suo blog ufficiale. Da quanto si legge da queste diverse curiosità, sembrerebbe che il buon Damiano abbia iniziato gli studi di metalmeccanico. Non sappiamo se siano stati mai completati, sia chiaro. Fatto sta che, senza alcun dubbio, non tutti erano a conoscenza di questo ‘aneddoto’.

