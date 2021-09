Il giovane in foto è il figlio di uno degli attori italiani più amati! Somiglia molto al suo papà ma è un amante dell’arte: ecco chi è.

In questa fotografia la somiglianza è già piuttosto evidente. Lui è il figlio di uno degli attori più amati di Italia, avete capito di chi? Parliamo di Alessandro Leon Bova, primogenito del celebre Raoul! Il volto di famosissimi film è stato sposato per 13 anni con Chiara Giordano, veterinaria: dalla loro unione sono nati Alessandro e Francesco. Il Bova è papà anche di Luna e Alma, nati dall’amore con Rocio Munoz Morales, sua attuale dolce metà. Alessandro, in foto, è il primogenito: scopriamo insieme cosa fa nella vita.

E’ il figlio di uno degli attori più amati d’Italia, ma sapreste dire di chi? Occhio al ‘dettaglio’

Alessandro Leon Bova è il primogenito di Raoul Bova, nato nel 2000, da papà attore e mamma Chiara Giordano. Il cognome del giovane è piuttosto noto nel mondo del cinema ma lui dello spettacolo non ne vuole sapere. La passione di Alessandro sembra essere l’arte. Il suo canale Instagram è ricco di fotografie di paesaggi o astratte ma non solo.

Alessandro ha una pagina d’arte chiamata ‘a.le.on’: il primogenito dell’attore vive nel mondo della grafica, della pittura, del disegno. Nel 2019 il giovane artista ha anche organizzato una mostra per presentare al mondo le sue opere. “Tutti insieme alla mostra del nostro artista del cuore, Alessandro Leon. Oggi con le tue opere, dipinti, sculture e pensieri ci hai emozionato! Grazie” scrisse mamma Chiara su Instagram, mostrandosi sorridente vicino all’ex marito e suo figlio.

Questo il post in cui si vedono alcune opere del giovane pubblicate dalla Giordano:

