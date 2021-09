GF Vip 2021, Davide Silvestri: Instagram, vita privata, Vivere, la drastica decisione e il cugino famosissimo

Davide Silvestri è tra i concorrenti del GF Vip 2021: a partire dal canale Instagram fino al cugino famosissimo, cosa occorre sapere.

Ormai è fatta: Davide Silvestri farà parte del GF Vip 2021. Dopo anni di totale assenza sul piccolo schermo, l’attore è pronto a rimettersi in gioco. E a varcare la famosissima ed ambitissima porta rossa di Cinecittà.

Lunedì 13 Settembre andrà in onda la prima puntata della sua sesta edizione. E tutti noi non vediamo l’ora di scoprire quali sono le novità apportate quest’anno dal famosissimo reality. E, soprattutto, quali sono le emozioni che il cast ci regalerà.

In attesa, però, di scoprire cosa succederà, scopriamo qualche cosa in più su uno dei gieffini: Davide Silvestri. Lo ricordate a Vivere, famosissima ed amatissima soap opera dei canali Mediaset? Come dimenticarlo, avete ragione! Ebbene: l’attore è pronto a varcare la soglia di Cinecittà! Prima di farlo, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più su di lui. A partire dal suo canale Instagram fino alla vita privata e al cugino famosissimo: cosa sappiamo esattamente!

Davide Silvestri al GF Vip 2021: Vivere, vita privata, Instagram e la drastica decisione

Davide Silvestri è nato a Milano il 17 Maggio del 1981. Dopo aver compiuto il suo debutto come modello, il buon Silvestri inizia a lavorare come attore. Impossibile, infatti, dimenticare il suo esordio nella famosissima soap opera di Canale 5, ‘Vivere’. Vestiti i panni di Marco Falcon dal 1999 al 2003, Davide prende parte a L’isola dei Famosi proprio in quest’anno. Ed, ancora una volta, riesce a cavalcare l’onda del successo. Dopo l’adventure reality di Rai Due, condotto da Simona Ventura, il buon Silvestri diventa il protagonista indiscusso di diversi film, spettacoli ed, infine, anche serie televisive. Tutto ad un tratto, però, la drastica decisione: dire ‘addio’ al mondo dello spettacolo. Ed iniziare un percorso da imprenditore.

Il successo riscontrato è stato piuttosto notevole, da come si può chiaramente. Eppure, ad un certo punto della sua vita, Davide ha sentito la necessità di allontanarsi. E di aprire un’azienda tutta sua dove si produce birra.

In merito alla sua vita privata, purtroppo, sono davvero pochissime le informazioni che abbiamo al riguardo. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sul quale è attivissimo e seguitissimo, sembrerebbe che attualmente Davide Silvestri sia single. Troverà l’amore nella casa del GF Vip 2021? Chi lo sa! Staremo a vedere!

Sapete chi è suo cugino?

Sembrerebbe che Davide non sia l’unico volto famosissimo all’interno della sua famiglia. Sapete, infatti, che il buon Silvestri ha un cugino amatissimo? Avete letto proprio bene, si! Stiamo parlando proprio di lui: Kekko Silvestre, frontman del gruppo ‘Modà’. Perché i due hanno cognomi diversi, vi starete chiedendo? La risposta è semplicissima: sul web, si dice che sia stato un errore di trascrizione.

Davide e Kekko hanno un rapporto davvero speciale. Tanto è vero che, come raccontato dal diretto interessato a Vieni da Me, trasmissione di Caterina Balivo in onda fino al 2019, lo stesso cantante è socio di Davide nella sua attività da mastro birraio.

Noi non vediamo l’ora di vederlo in azione nella casa del GF Vip. Siamo certi che Davide dimostrerà immediatamente il suo valore. Voi?