GF VIP 6, qual è il cachet dei concorrenti? Cifre abbastanza alte

Qual è il cachet dei concorrenti del GF VIP 6? Spuntano le prime cifre e sono abbastanza alte: ecco i presunti compensi

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per andare in onda. Il cast completo è stato annunciato. Tutti i concorrenti sono pronti a varcare la soglia della famigerata porta rossa. Per mesi saranno spiati 24 ore su 24 dalle telecamere poste in ogni angolo della casa. Un’avventura entusiasmante e difficile al tempo stesso. Quanto guadagnano i concorrenti del reality show per questa esperienza?

Qual è il cachet dei concorrenti del GF VIP 6

Il Grande Fratello Vip è giunto alla sesta edizione. Si tratta del reality show più longevo della televisione italiana, nonché uno dei più amati dai telespettatori italiani. Dopo il successo ottenuto dal format originale, la rete del Biscione ha deciso di produrre anche quello dedicato ai personaggi famosi. Le prime edizioni sono state condotte da Ilary Blasi, mentre adesso al timone del programma troviamo Alfonso Signorini.

Il cast della nuova edizione è stato annunciato sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. La maggior parte dei concorrenti erano già stati annunciati sui vari siti e settimanali. Un cast veramente cospicuo comprendente cantanti, attori, ballerini e addirittura principesse. Quanto sarà costato a Signorini e alla produzione del reality show questo cast?

In passato, il conduttore televisivo dichiarò riguardo ai compensi percepiti dai vari concorrenti: “Essi dipendono dal personaggio e dalla sua notorietà” – poi aggiungendo – “L’elemento economico non è fondamentale. Una persona deve essere convinta e deve avere il piacere di farlo, poi a seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo una trattativa per arrivare ad una conclusione“.

Deianira Marzano, famosa influencer e blogger, dichiara invece che il compenso minimo percepito dai concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbe di circa mille euro a settimana. Una cifra sicuramente alta.