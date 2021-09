GF Vip 6, chi è Soleil Sorge: quanti anni ha, dov’è nata e in quali programmi l’abbiamo vista

Nel nuovo gruppo di Vipponi che abiteranno la casa del GF Vip 6, c’è anche Soleil Sorge: conosciamo meglio l’ex corteggiatrice.

Se qualcuno avesse dubbi sul potenziale di questa sesta edizione del GF Vip, penserà lei a toglierveli: tra i concorrenti che si accingono a varcare la celeberrima porta rossa stavolta c’è anche lei, Soleil Sorge.

Bella e con un carattere forte e deciso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sicuramente aggiungerà quel pizzico di pepe in più che servirà per rendere indimenticabile questo GF Vip 6. Tra l’altro, manca davvero pochissimo per vedere i Vipponi entrare nella casa più spiata d’Italia: la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini infatti andrà in onda lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5.

Ma conosciamo un po’ più da vicino Soleil, che molti ricordano come corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne.

Soleil Sorge al GF Vip 6: sapete proprio tutto di lei?

Nata a Los Angeles il 5 luglio del 1994, il suo nome completo è Soleil Anastasia Sorge. Sua madre è americana e suo padre italiano. Ha studiato recitazione in una importante scuola di New York e quando è tornata in Italia ha iniziato a lavorare come conduttrice per alcune tv locali romane.

Come anticipato, la Sorge è poi approdata a Uomini e Donne ed è stata scelta dall’ex tronista Luca Onestini, col quale la storia è finita dopo 6 mesi: tutti ricorderanno che Soleil si è poi fidanzata con Marco Cartasegna, che all’epoca aveva condiviso il trono proprio con Onestini.

Nel 2019, durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi, ha conosciuto Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, col quale ha intrapreso una relazione. Nel 2020, invece, è tra i concorrenti di Pechino Express insieme a sua madre Wendy Kay.

Siamo certi che Soleil non deluderà le aspettative dei telespettatori del GF Vip 6: ne vedremo delle belle!