GF Vip, chi è Carmen Russo: ricordate in quali reality ha trionfato? Non tutti lo sanno; conosciamo meglio la nuova concorrente del reality.

Ci siamo, manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione del GF Vip. Si tratta dell’edizione numero sei del reality show più spiato della tv, nella versione dedicata ai personaggi famosi. La prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre e, considerato il cast messo su da Alfonso Signorini, ne vedremo delle belle. Tra i concorrenti ufficiali c’è anche lei, la ballerina e showgirl Carmen Russo!

La sua solarità e la sua schiettezza riempiranno la casa più spiata della tv. Noi non vediamo l’ora di vedere il suo percorso nel reality, nel frattempo conosciamola meglio!

Carmen Russo è una nuova concorrente del GF Vip 6: conosciamolo meglio

Carmen Russo è una concorrente ufficiale della nuova edizione del GF Vip. Nata a Genova il 3 ottobre del 1959, è figlia di Giovanni Russo, poliziotto e Giuseppina Gherardini, cassiera. La sua passione per il mondo dello spettacolo e per il ballo è iniziata molto presto: a soli 14 anni si è presentata al concorso di Miss Liguria, conquistando il primo posto. Si iscriverà quindi a Miss Italia, ma la sua candidatura fu annullata per via della giovane età. Agli inizi della sua carriera posa per alcune riviste famosissime come Playboy e Playman, e appare in alcuni spot pubblicitari. La svolta arriva con la partecipazione a Drive In; ha recitato anche in diversi film, con attori come Lino Banfi e Alvaro Vitali.

Ma apriamo il capitolo reality show! Il Gf Vip 6, infatti, non è il primo reality a cui Carmen partecipa: nel 2000 è stata una naufraga de L’Isola dei famosi, dove è stata eliminata alla settima puntata. Ma attenzione: nel 2006 partecipa alla versione spagnola del reality show, dove ha vinto l’edizione! Nel 2008 è fissa nel cast di Buona Domenica; ha ripartecipato all’Isola italiana nel 2012, poi al GF Vip nel 2017. Nel 2020, Carmen Russo è stata una concorrente di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti dedicato alle imitazioni.

Come tutti sanno, la ballerina e showgirl è legata da tantissimi anni al ballerino Enzo Paolo Turchi: i due si sono sposati nel 1987 e hanno avuto la loro prima bambina, Maria, nel 2013, grazie alla fecondazione assistita. Nel 2015 hanno rinnovato le nozze, più innamorati che mai. Non possiamo che mandare un grandissimo in bocco al lupo alla mitica Carmen per questa nuova avventura!