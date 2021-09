Impossibile riconoscerla così: è un’amatissima attrice de Il Segreto; avete capito di chi si tratta?

È stata una delle serie più seguite ed amate di sempre. E, proprio qualche mese fa, si è conclusa per sempre dopo circa dieci anni. Parliamo de Il Segreto, la telenovela di Aurora Guerra che ha appassionato tantissimi telespettatori, anche nel nostro Paese. In tutti questi anni, a Puente Viejo, sono passati tanti ma tanti personaggi: molti davvero spietati, ma altri ci sono rimasti nel cuore. È il caso del personaggio di cui vi parliamo oggi!

Guardate bene lo scatto che vi mostriamo: riuscite a riconoscere l’attrice fuori dal set? È davvero difficile capire chi è senza i costumi di scena. Un piccolo indizio: la sua morte ha addolorato tutti!

L’attrice ha interpretato un ruolo fondamentale ne Il Segreto: riuscite a riconoscerla fuori dal set?

È stata una delle protagoniste assolute de Il Segreto. E, come tanti personaggi amati della soap, non ha fatto un bella fine! Questa meravigliosa e solare ragazza bionda non è altri che Adela Arellano, moglie di Carmelo Leal. Quest’ultima la porta a Puente Viejo, dove la donna inizierà a lavorare come maestra. Il loro amore è stato inizialmente ostacolato da una scoperta dolorosa: è stato Carmelo ad uccidere il primo marito di Adela, Leonidas. La donna riuscirà però a perdonarlo e i due convoleranno a nozze. Una felicità che verrà distrutta dallo spietato Fernando Mesia: sarà lui ad uccidere la maestra.

Un personaggio dolce e gentile, che è rimasto nei cuori dei telespettatori. Ad interpretarla, dalla stagione 7 alla 11, è stata Ruth Llopis, oggi 41 enne, originaria di Minorca. Il ruolo di Adela l’ha fatta conoscere al pubblico italiano, che ha apprezzato tantissimo la sua interpretazione.

Cosa aspettate a seguirla su Instagram? Troverete il suo profilo col suo nome e cognome: un modo per restare aggiornati sugli attori di una serie che ha emozionato il pubblico per tantissimi anni. E voi, quale personaggio avete preferito?