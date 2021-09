Jesse McCartney è un talentuoso artista che ha fatto sognare le adolescenti di tutto il mondo, un vero e proprio idolo: eccolo oggi, riuscite a riconoscerlo?

Capelli biondi, occhioni chiari e viso angelico. Jesse McCartney è un artista di immenso talento che a partire dai primi anni duemila è stato un vero e proprio idolo per le adolescenti di tutto il mondo. Cantautore dalla voce melodiosa, ma anche attore, ha dimostrato di potersi impegnare in ambiti diversi riscuotendo sempre un grande successo. Classe 1987, l’artista è oggi trentaquattro anni e vanta un seguito davvero eccezionale. Era un vero e proprio idolo, eccolo oggi: riconoscete il talentuoso e affascinante Jesse McCartney?

Com’è oggi Jesse McCartney: riconoscete il talentuoso artista?

Originario di Ardsley, il cantautore si è appassionato alla musica fin dalla tenere età. Incoraggiato dalla famiglia, ha coltivato il suo talento e ottenuto i primi riconoscimenti entrando a far parte degli “Sugar Beats”. A partire dagli anni 2000 Jesse McCartney è stato uno dei membri dei “Dream Street”, per poi iniziare la sua carriera da solista intorno ai quindici anni.

Sono molti i brani che hanno ottenuto un successo eccezionale, basti pensare a “Beautiful Soul” e “Don’t Go Breaking My Heart” che fa parte della colonna sonora del film “Ella Enchanted” e che lo ha visto duettare con il premio Oscar Anne Hathaway. Come abbiamo detto, Jesse McCartney si è cimentato anche nella carriera di attore. Lo abbiamo ammirato tra i protagonisti di “Summerland” e in produzioni di grande successo come “Law e Order” e “Csi”. Non solo, ha recitato anche per il grande schermo in diverse pellicole. Seguitissimo anche sui social, l’artista, che è stato ospite anche al nostro festival di Sanremo nel 2006, vanta un profilo Instagram da oltre seicentomila follower. Siete curiosi di vedere com’è diventato l’idolo delle adolescenti? Ecco uno scatto per voi!

Cresciuto, sicuramente, ma il suo fascino magnetico è rimasto lo stesso!