Oggi amatissimo attore, ma voleva essere uno ‘sportivo’: l’incidente gli ha stravolto la vita

Oggi è un attore molto amato, ma in realtà lui voleva essere uno ‘sportivo’, poi un incidente gli ha stravolto la vita

Avete riconosciuto l’uomo nella foto? Oggi è un attore molto amato dal pubblico, ma lui in realtà voleva essere uno ‘sportivo’. Purtroppo un grave incidente ha condizionato la sua carriera. Non tutti i mali, però, vengono per nuocere: dopo l’incidente ha intrapreso la carriera artistica e oggi è uno degli attori più famosi al mondo.

È un attore amatissimo, ma voleva fare lo sportivo

L’uomo nella foto oggi è un attore veramente amato, ma la sua ambizione era quella di diventare uno sportivo affermato. Lui è Keanu Reeves ed è uno degli attori più famosi al mondo.

È famoso soprattutto per aver interpretato Neo nella quadrilogia di fantascienza Matrix. Tra gli altri ruoli notevoli ricordiamo sicuramente il gigolò Scott Favor nel dramma Belli e dannati, Jack Traven in Speed, il principe Siddhārtha in Piccolo Buddha, l’avvocato Kevin Lomax nel thriller soprannaturale L’avvocato del diavolo, il detective Johnny Utah in Point Break e John Wick nelle pellicole dallo stesso nome.

Prima di diventare un attore dalla fama mondiale, però, Keanu voleva diventare uno sportivo. Egli infatti è stato un giocatore di hockey su ghiaccio. Alle superiori era addirittura il portiere ufficiale della squadra del college De La Salle di Toronto, Canada. Venne eletto miglior giocatore della scuola e tale premio gli aprì la strada per una carriera da professionista nell’hockey.

Reeves, però, fu costretto ad abbandonare l’hockey su ghiaccio a causa di un infortunio alla mano che ne ha pregiudicato la carriera sportiva. Nella sfortuna, la fortuna: Reeves ha scelto la via artistica ed è diventato uno degli attori più famosi di Hollywood.