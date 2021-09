Royal Family, momento di tensione non indifferente: ecco cosa ha scatenato tutto; le richieste inaspettate di Harry e Meghan alla regina Elisabetta.

Nervosismo alle stelle all’interno della Famiglia Reale. A scatenare il caos a corte, ancora una volta, Harry e Meghan Markle. O meglio, alcune proposte che i duchi di Sussex avrebbero rivolto alla regina Elisabetta.

Qualcosa che ha lasciato tutti senza parole e, a quanto pare, anche di cattivo umore. Scopriamo cosa è accaduto e, soprattutto, quali sono le richieste della coppia.

Royal Family, tensione a corte: le inaspettate richieste di Harry e Meghan

Richieste decisamente inattese, quelle che Harry e Meghan hanno rivolto alla Famiglia Reale. Come fa sapere una fonte al Sun, la coppia avrebbe in primo luogo chiesto di incontrare faccia a faccia la regina Elisabetta. Ma non è tutto: l’intento dei duchi di Sussex è quello di battezzare la loro secondogenita, la piccola Lilibet Diana, a Windsor. Pretese definite dalla fonte “scioccanti”, che avrebbero spiazzato tutti a corte, creando malumore.

“Harry e Meghan hanno fatto questa proposta a Sua Maestà, ma a Palazzo molte persone sono scioccate e nervose. Magari i Sussex hanno davvero voglia di incontrare la regina, ma visto quello che le hanno fatto passare quest’anno molti giudicano assurde le loro pretese.”

Una mossa inaspettata, quella di Harry e Meghan, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La domanda ora è la seguente: come si comporterà la Regina? Accetterà la proposta del nipote. La Queen resta molto affezionata ad Harry e ai suoi nipoti, ma è anche stanca dei ripetuti attacchi ricevuti dalla coppia. Non dimentichiamo che, nel 2022, uscirà il primo libro di Harry, che si preannuncia una vera e propria “bomba”.

Come finirà questa storia? Non ci resta che attendere ulteriori news! Secondo voi quale decisione prenderà la regina?