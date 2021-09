Stefano De Martino, la dolcissima foto con i genitori: impossibile non notare il ‘dettaglio’ che riguarda il papà

La bellissima foto che ritrae Stefano De Martino insieme ai genitori mostra un ‘particolare’ pazzesco che riguarda il suo papà.

Da anni sulla cresta dell’onda, Stefano De Martino desta sempre molta curiosità anche per quanto riguarda la sua sfera personale. Dal suo matrimonio con Belen ai presunti flirt che gli sono stati attribuiti in questi anni, la vita privata del ballerino è sempre stata sotto la lente di ingrandimento.

Merito indubbiamente del suo innegabile talento che gli ha permesso di sfondare nel mondo dello spettacolo a prescindere dalla donna che stia al suo fianco. Oggi De Martino ha abbandonato la danza per dedicarsi alla tv e bisogna ammettere che come showman ha davvero tutte le carte in regola.

Oltre alle donne che hanno fatto parte della sua vita a livello sentimentale, anche la sua famiglia è oggetto di curiosità per i fan. Originario di Torre Annunziata, Stefano ha un fratello e una sorella, ma avete mai visto i suoi genitori? Nell’immagine che stiamo per mostrarvi, noterete subito il ‘dettaglio’ che riguarda il suo papà.

Stefano De Martino, impressionante: guardate il suo papà, è praticamente identico!

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, il conduttore è solito pubblicare scatti in cui posa per servizi fotografici o immagini di vita quotidiana, di viaggi, o che lo immortalano insieme al figlio Santiago e al resto delle persone a lui care.

In questa foto di qualche anno fa, De Martino si mostra con i genitori, Enrico e Mariarosaria. Avete notato l’incredibile somiglianza col papà? Sono praticamente due gocce d’acqua!

Visto? Incredibile, vero?