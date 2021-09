Tom Ellis è Lucifer: sapete quanti figli ha l’attore protagonista della serie tv? Il retroscena sulla vita privata che non tutti conoscono.

Ci siamo! Oggi, 10 settembre 2021, è disponibile il gran finale di Lucifer. A partire dalle ore 9 di questa mattina, Netflix ha pubblicato in tutto il mondo i dieci episodi finali dell’amatissima serie tv, dove il protagonista assoluto è lui, Lucifer Morningstar. Tranquilli, niente spoiler, solo qualche curiosità sull’attore che ha reso assolutamente unico il diabolico personaggio. Parliamo di Tom Ellis, uno degli interpreti più amati delle serie tv.

Nel telefilm, il cuore di Lucifer batte per la detective Cloe Decker, ma cosa sappiamo sulla vita privata dell’attore? Ebbene, vi sveliamo tutto noi!

Tom Ellis è l’attore protagonista di Lucifer: sapete quanti figli ha? Tutto sulla sua vita privata

Ammettiamolo: l’inferno non sarebbe così male se ad accoglierci ci fosse Lucifer Moringstar. Simpatico e irriverente, a dare il volto al diavolo più affascinante della tv è lui, l’attore inglese Tom Ellis. Nella serie fa coppia, seppur con turbolenze, con la detective Chloe, ma al fianco di Tom nella vita reale c’è solo lei, la sceneggiatrice Maeghan Oppenheimer. I due sono innamoratissimi e si sono sposati nel 2019, ma non tutti sanno che non è stato il primo matrimonio per l’attore.

Tom Ellis è stato, infatti, sposato fino al 2013 con Tamzin Outhwaite: dalla loro unione sono nate Florence Elsie e Marnie Mae. Ma l’attore aveva già una bambina, la primogenita Nora, nata da una relazione precedente con Estelle Morgan. Il 42 enne è quindi papà di tre splendide figlie, che ama alla follia.

Ora non ci resta che sintonizzarci su Netflix per seguire l’attesissima ultima stagione di Lucifer: sarà un finale ricco di emozioni. Buona visione!