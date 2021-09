Alessandro Lucino compie il suo esordio nel mondo del thriller con la pubblicazione de ‘L’assassino senza volto’: trama formidabile.

Carissimi lettori e lettrici di Sologossip, reggetevi forte: è in arrivo un libro di cui le vostre librerie non potranno affatto fare a meno. Dopo il successo del libro ‘La sfera di Glasbal’, Alessandro Lucino è pronto a ritornare sulla scena dell’editoria con un vero e proprio capolavoro. Intitolato ‘L’assassino senza volta’, il libro sancisce l’esordio del giovanissimo scrittore in campo thriller. E siamo certi che, anche questo, sarà un vero e proprio successo.

Stando a quanto si apprende da una sua recentissima intervista a Velvet Mag, sembrerebbe che l’idea di cimentarsi in questo genere completamente nuovo per lui, sia avvenuto per puro caso. Alessandro, infatti, ha raccontato di avere pensato di essere pronto a scrivere questo romanzo quando, in seguito ad una chiacchierata con un suo amico che aveva ricevuto una lettera intimidatoria, ovviamente, anonima, gli è balenata in mente la possibilità di allargare i proprio orizzonti.

In effetti, ‘L’assassino senza volto’ è proprio il thriller per antonomasia. Bando alle ciance, però: siete pronti a scoprire la trama? E, soprattutto, la sua data di pubblicazione? Ci pensiamo immediatamente!

Alessandro Lucino, primo thriller per lui: trama formidabile

Classe 1994, Alessandro Lucino è tra quei giovani ragazzi che sa bene cosa fare del proprio futuro. E il suo primo libro, ed ovviamente il successo conseguito, ce ne da ampia conferma. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Proprio in queste settimane, il giovanissimo scrittore compirà il suo esordio in un campo completamente nuovo ed inedito per lui: il thriller.

‘L’assassino senza volto’, è questo il titolo del libro, racconta la storia di un professore universitario, che, attraverso una lettera anonima, viene a sapere nel minimo dettaglio di un omicidio che accade dopo qualche giorno. La vittima è un uomo più che miliardario che è a capo di un’azienda farmaceutica e che viene trovato drammaticamente senza vita nel suo appartamento. Da quel momento, inizia la ricerca disperata della polizia per scovare l’assassino.

Il romanzo, come raccontato dal diretto interessato a Velvet Mag, è ambientato a Londra.

Quando sarà disponibile?

Davvero formidabile, vero? A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quando sarà disponibile? Ebbene: manca pochissimo! ‘L’assassino senza volta’, infatti, sarà disponibile in tutte le librerie a parte da Martedì 28 Settembre. Per chi volesse, però, può già pre-ordinarlo su Amazon. O anche su IBS.

Segnatevi questa data, quindi! Manca davvero pochissimo e, finalmente, potremo avere tra le mani un vero e proprio capolavoro! Noi non vediamo l’ora, voi?