Adesso si mostra così, ma sapete com’era Angela Poggi ai provini per Un Posto al Sole? Aveva soltanto 16 anni: eccola.

È una delle protagoniste indiscusse de ‘Un Posto al Sole’, Angela Poggi. Andata in onda per la prima volta nel lontano 1996, la famosissima soap opera non soltanto è tra le più longeve della televisione nostrana, ma è anche tra quelle che, a distanza di anni, continua a riscuotere un successo davvero impressionante. Ancora adesso, a distanza di ben 25 anni dalla messa in onda della sua prima puntata, sono davvero tantissime le persone che seguono accanitamente ed assiduamente le avventure di tutti gli inquilini di Palazzo Palladini.

Angela Poggi è tra coloro che ha preso parte alla famosissima soap opera sin dalla sua prima puntata. E che ancora adesso, a distanza di anni, continua ad essere tra le vere e proprie colonne portanti. Oggi, però, l’attrice si mostra in tutta la sua bellezza, ma siete curiosi di sapere com’era ai suoi provini? All’epoca, come raccontato dalla diretta interessata, l’attrice aveva soltanto 16 anni. Eccola com’era.

Com’era Angela Poggi ai provini per Un Posto al Sole? Aveva solo 16 anni: eccola

Come dicevamo precedentemente quindi, Angela Poggi è la vera e propria pietra miliare di Un Posto al Sole. Ad oggi, interpreta un donna in carriera, mamma e moglie. Insomma, l’attrice non è più una ragazzina. Ecco. A proposito di questo, siete curiosi di sapere com’era ai provini per la famosissima soap opera?

Se ad oggi, quindi, Angela Poggi vanta di un fascino incredibile, siete curiosi di sapere proprio com’era ai suoi esordi? Ci pensiamo immediatamente! Anche se vi anticipiamo, come raccontato e detto dalla diretta interessata prima ancora di dare inizio alle sua performance, l’attrice aveva soltanto 16 anni. Quindi, si capisce chiaramente che era davvero piccolissima. Siete pronti a saperne di più? Eccola qui:

Avete visto proprio bene, si! È proprio Angela Poggi ai provini per Un posto Al sole. Decisamente una ragazzina, il tempo per lei non è affatto passato. Bellissima era da giovanissima e straordinaria è ancora adesso. Siete d’accordo con noi?