Sono passati circa 11 anni, l’attrice appare completamente diversa: ha fatto fatto parte di una famosa telenovela, l’avete riconosciuta?

In questo scatto è fotografata un’attrice amatissima e apprezzatissima. Ve l’abbiamo già anticipato, ha fatto parte di una famosa telenovela. Sono passati circa 11 anni, allora era molto diversa.

Oggi, ha cambiato completamente il suo look. Ma in quale serie l’abbiamo vista? Si tratta di una telenovela argentina trasmessa nel 2004 e nel 2005, divisa in due stagioni. In Italia, invece, abbiamo avuto il piacere di seguirla molti anni dopo, esattamente nel 2008 fino al 2010. Osservate con attenzione, l’avete riconosciuta?

Sono passati circa 11 anni: l’attrice ha fatto parte di una famosa telenovela

L’attrice presente in questo scatto oggi appare così, con la sua chioma bionda e lunghissima. Come vi abbiamo svelato prima, ha fatto parte di una famosa telenovela, ma non era affatto così, come appare adesso.

E’ stata grazie a questo personaggio che da noi è divenuta una vera e propria celebrità. Ma di quale serie televisiva stiamo parlando? Ricordate Flor- Speciale come te? Ebbene, l’attrice che vi abbiamo mostrato nella foto in alto, è stata una delle protagoniste. Nello scatto è presente la bellissima Isabel Macedo! In Flor ha interpretato il personaggio di Delfina:

Nella telenovela, è stata l’antagonista. Delfina ha sempre cercato di mettere i bastoni fra le ruote agli altri protagonisti, in particolare proprio a Flor. La bambina di casa Fritzenwalden è sempre stata ben voluta da tutta la famiglia, e questo legame, è stato vissuto dalla fidanzata di Federico, come un ostacolo.