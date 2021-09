Avete mai visto la figlia di Luciano Pavarotti? “Gli somiglio”

Tutti ricordiamo il grandissimo Luciano Pavarotti, purtroppo scomparso anni fa: sua figlia Alice, ora diciottenne, è identica a lui!

Ancora oggi ricordato in tutto il mondo, Luciano Pavarotti ha lasciato un’impronta indelebile nella storia artistica del nostro Paese. La sua meravigliosa voce non aveva e non ha rivali e sarà difficile per chiunque eguagliarne il talento.

Purtroppo, questo grandissimo tenore ci ha lasciati molti anni fa, esattamente il 6 settembre del 2007. Era sposato con Nicoletta Mantovani, dalla quale ha avuto la figlia Alice.

Oggi Nicoletta ha ritrovato l’amore col suo attuale marito, l’imprenditore bolognese 52enne Alberto Tinarelli, ma avete mai visto la figlia di Luciano e Nicoletta? Oggi è una splendida diciottenne e nel parco della Casa Museo di Santa Maria Mugnano nel Modenese ha presentato il concerto per il 14esimo anniversario della morte di suo padre.

“Sicuramente è il posto che me lo fa sentire più vicino – ha raccontato al Corriere della Sera – È stata una serata emozionante. Ci tenevo a viverla in modo diverso rispetto agli altri anni. Non più solo da spettatrice: desideravo esserne parte”.

Ecco le parole che Alice ha dedicato all’amato genitore.

Luciano Pavarotti, sua figlia: “Di papà ho preso il carattere”

Il tenore è morto quando la Alice aveva solo quattro anni: “Ho ricordi bellissimi e precisi e sono legati alla quotidianità: banalissimi pranzi o cene in famiglia, tanto affetto da entrambi i miei genitori, loro che mi tengono in braccio o noi che giochiamo. E poi le vacanze”, racconta al quotidiano.

Poi ammette: “Di papà ho preso il carattere, per l’aspetto penso di essere un bel mix tra loro, anche se probabilmente assomiglio di più a mio padre”.

Per lei vivere sotto i riflettori non è mai stato un problema: “Non mi sono mai preoccupata di quello che potevo dire o non dire. Con i miei compagni di scuola non l’ho mai sbandierato, per pudore, ma se mi chiedevano di lui ne parlavo con tranquillità”.