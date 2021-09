Beautiful, anticipazioni americane: un omicidio shock sconvolgerà la vita di tutti; ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Appassionati di Beautiful tenetevi forte perché sta per accadere di tutto! Nelle puntate attualmente in onda in Italia sono già tanti i nodi da sciogliere, ma ben presto la trama si farà sempre più fitta di misteri. E, soprattutto, si tingerà di giallo! Si, perché ci sarà una morte improvvisa che sconvolgerà tutti. E che farà finire in carcere per omicidio uno dei personaggi principali della soap.

Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda che sconvolgerà la vita di tutti a Beutiful. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Beautiful, anticipazioni americane: omicidio shock, Liam finisce in carcere

Le anticipazioni che provengono dagli Usa promettono colpi di scena incredibili a Beautiful. Per Liam e Hope una nuovo durissimo colpo: il giovane Spencer, infatti, sarà arrestato con l’accusa di omicidio! A perdere la vita è Vinny Walker, l’amico e coinquilino di Thomas Forrester. L’uomo è morto in seguito ad un incidente in cui si è scontrato proprio con l’auto di Liam. Quest’ultimo, sopraffatto dai sensi di colpa, confesserà di essere stato lui ad investire Vinny, nonostante Bill avesse cercato di convincerlo a non rivelare la verità.

La versione di Liam, però, non è stata accolta bene da Baker, che ritiene che non si sia trattato di un incidente ma di un omicidio! Il figlio di Bill Spencer finisce quindi in carcere, con la grave accusa di aver ucciso Vinny. Come finirà questa storia?

Vi anticipiamo che nulla è come sembra: successivamente si scoprirà che, in realtà, Vinny si è suicidato, gettandosi di proposito contro la vettura di Liam. A scoprire questa verità sarà proprio Thomas Forrester, ‘rivale’ storico di Liam. Come agirà il figlio di Ridge? Resterete sorpresi dal suo gesto! Per saperne di più, continuate a seguirci.