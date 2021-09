Carlotta Dell’Isola Temptation Island: dimenticatela, adesso ha cambiato look

Carlotta Dell’Isola di Temptation Iland, l’abbiamo conosciuta così: adesso ha cambiato look.

L’abbiamo conosciuta a Temptation Island insieme al suo fidanzato, Nello. Carlotta Dell’Isola è entrata a far parte del programma delle tentazioni, l’anno scorso. Nel villaggio, durante i 21 giorni, ha mostrato di avere una personalità forte e decisa, tanto da conquistare i telespettatori.

Solare e piena di energia, si è fatta fin da subito notare. Al falò di confronto, ha dato filo da torcere al suo fidanzato. La scelta di uscire insieme, è stata accolta dal pubblico con grande gioia. Proprio per la sua personalità così vera e carica, è stata scelta da Alfonso Signorini, per essere tra le concorrenti del Grande Fratello Vip, nell’edizione conclusasi mesi fa. Abbiamo conosciuto Carlotta così, a Temptation, oggi, però, si è mostrata con un look completamente diverso.

L’abbiamo conosciuta così a Temptation: oggi Carlotta dell’Isola ha cambiato look

A Temptation Island, Carlotta Dell’Isola è entrata in coppia con il suo fidanzato Nello Sorrentino. Bella, solare e piena di energia, ha conquistato i telespettatori. Alfonso Signorini, colpito dalla sua personalità, l’anno scorso, l’ha scelta per essere tra le concorrenti del Grande Fratello Vip.

Abbiamo conosciuto Carlotta così, oggi, però, è apparsa diversa. Negli ultimi tempi, l’abbiamo vista con un particolare caschetto. L’ex concorrente del GF Vip, si è recata dal suo parrucchiere di fiducia, Federico Fashion Style, e ha deciso di stravolgere ancora il suo look.

Carlotta è apparsa con una chioma extra long biondissima e ondulata. Anche così, dobbiamo ammetterlo, è bellissima! E’ stato proprio Federico a pubblicare gli scatti della sua nuova acconciatura: “New Look… un look sofisticato ma sempre molto glamour! Tailored hair per avere un volume e lunghezza”.