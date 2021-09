Charlotte Gainsbourg è stata costretta a lasciare la Mostra del Cinema di Venezia per correre dalla sua mamma, vittima di una leggera forma di ictus cerebrale: come sta adesso.

In questi giorni si sta svolgendo a Venezia il famoso evento culturale che accoglie personaggi famosi in tutto il mondo. Alla Mostra del Cinema anche Charlotte Gainsbourg per la presentazione del film ‘Sundown’ di Michel Franco, con Tim Roth protagonista. La famosa attrice con il suo stile così semplice e naturale, riesce ad essere sempre incredibilmente sexy. Charlotte sul red carpet ha colpito tutti con i suoi mini dress firmati ed i suoi capelli sciolti e sbarazzini. Purtroppo, il suo soggiorno a Venezia è terminato prima del previsto a causa di un problema familiare. La sua mamma, la famosa Jane Birkin, è stata colpita da una leggera forma di ictus cerebrale.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Scappa dalla mostra di Venezia, panico per Charlotte Gainsbourg: la mamma ha avuto un ictus

L’attrice simbolo del cinema inglese e francese, Jane Birkin, è stata colpita negli ultimi giorni da una leggera forma di ictus cerebrale. ‘Ora sta bene’ ha fatto sapere la famiglia, come riporta Il Corriere, ma sono state ore preoccupanti per la famosa Charlotte Gainsbourg la quale si trovava alla Mostra del Cinema di Venezia quando ha ricevuto la spiacevole notizia.

Leggi anche Da Amici al red carpet di Venezia 78: Briga ha cambiato drasticamente il suo stile, com’è oggi

La circostanza, ovviamente, ha costretto la figlia di Jane, Charlotte, a lasciare la Mostra per correre da lei ma non solo. La Birkin è stata costretta inoltre a sospendere tutti i suoi impegni per riprendersi, al meglio, dal leggero ictus che l’ha colpita. Non ci sarà infatti a Deauville, in Francia, dove si svolgerà il Festival del Cinema Americano.

Le condizioni di Jane sono in miglioramento: le auguriamo una pronta guarigione!

Leggi anche Serena Rossi sfoggia un nuovo look sul red carpet di Venezia 2021: così non eravamo abituati a vederla