Chi è Gianfranco Vissani: età, carriera, figlio e dove lo abbiamo visto in tv; tutto sul noto cuoco.

Gli appassionati di cucina non possono non conoscerlo. Parliamo di Gianfranco Vissani, il cuoco, gastronomo e ristoratore diventato famoso grazie a varie trasmissioni tv. E, a proposito di tv, presto lo rivedremo sul piccolo schermo in una programma super amato, che torna in onda dopo anni: parliamo di Scherzi a parte! Proprio così, Vissani sarà una delle vittime della trasmissione di Canale 5, condotta da Enrico Papi.

In attesa di gustarci lo scherzo e vedere la sua reazione, conosciamolo meglio, partendo dagli inizi della sua carriera, legata alla sua grande passione per la cucina.

Chi è Gianfranco Vissani: tutto quello che c’è da sapere sul famoso cuoco

Nato a Civitella del Lago il 22 novembre 1951, Gianfranco Vissani ha conseguito la qualifica di aiuto cuoco all’istituto professionale alberghiero di Spoleto, nel 1967. Successivamente ha lasciato la sua regione, l’Umbria, e ha iniziato a lavorare in alcune tra le più amate e turistiche città di Italia, da Cortina D’Ampezzo a Genova, da Napoli a Firenze. Oltre ad essere cuoco e gastronomo, Vissani è scrittore di testi di cucina e ha collaborato con diverse testate giornalistiche sia in radio che in tv.

Proprio in tv Vissani è diventato famoso negli anni 90 grazie alla partecipazione a vari programmi Rai famosissimi, come Unomattina, Domenica In, Linea Verde. Dal 2008 al 2010 è giudice de La Prova del Cuoco, dove tornerà anche nella edizione del 2016 2017. Ha fatto parte del cast di Altrimenti ci arrabbiamo, talent condotto da Milly Carlucci nel 2013 e nel 2016 è ospite di MasterChef 5.

È proprietario di Casa Villani, un ristorante stellato, con hotel, vicino Orvieto, oggi passato in gestione del figlio Luca. Quest’ultimo è nato dal matrimonio con Eleonora. Non ci resta che attendere per scoprire quale scherzo avranno organizzato gli autori di Scherzi a parte