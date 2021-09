Sono trascorsi 21 anni quando ha partecipato al GF 1, è stata un’amatissima concorrente: adesso la sua vita ha preso proprio un’altra piega.

È stato uno dei reality che, sin da subito, ha riscosso un successo davvero impressionante. Stiamo parlando proprio del Grande Fratello. Andato in onda per la prima volta nel 2001 come un vero e proprio ‘esperimento’ sociale, il programma ha saputo conquistare l’attenzione di tutti immediatamente. Tanto che non soltanto continua ad essere ancora adesso, nonostante siano passati 20 anni dal suo esordio, uno dei programmi più seguiti su tutto il piccolo schermo nostrano, ma è andato in onda anche per circa sedici edizioni. Certo, tra qualche giorno avrà inizio la sesta edizione della versione ‘Vip’ del programma, questo è vero. In ogni caso, però, le avventure di ciascun inquilino della casa di Cinecittà continuano ad essere seguitissime ed amatissime.

Ricordate i concorrenti della prima edizione? Come dimenticarli! In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Francesca Piri o di Maria Antonietta Tilloca, ma vi ricordate anche di lei? Stiamo parlando proprio della bellissima e simpaticissima Roberta Beta. Ecco, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Ricordate l’amatissima concorrente Roberta Beta al Grande Fratello 1? Cosa fa oggi

Tra concorrenti che hanno preso parte al Grande Fratello 1, Roberta Beta è stata tra coloro che hanno riscosso un successo davvero immediato. Tanto è vero che ancora adesso, a differenza di alcuni altri suoi inquilini, l’amatissima gieffina continua ad essere una presenza fissa sul piccolo schermo. Cosa fa, però, oggi? Ai tempi del GF, come ricorderete, sembrerebbe che Roberta svolgesse il ruolo di impiegata, adesso invece cosa fa? Ebbene: a quanto pare, sembrerebbe che la sua vita abbia preso proprio un’altra piega.

Stando a quanto si apprende dalla sua bio Instagram, infatti, sembrerebbe che, oltre a svolgere il ‘mestiere’ da mamma, Roberta sia una giornalista, iscritta all’albo a partire dal 2014. E che, infine, sia una speaker radiofonica. Insomma, ne saranno anche passati di anni dalla sua partecipazione al programma, eppure Roberta ne ha fatta di strada. Ma, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Era davvero simpaticissima.

La rivedremo in tv prossimamente? Noi ce lo auguriamo!