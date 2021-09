E’ stata Galadriel nella saga Il Signore degli anelli: vedere l’attrice oggi vi spiazzerà completamente.

l Signore degli anelli è una saga che ha avuto un successo straordinario, ed è basata sull’omonimo romanzo scritto da Tolkien. E’ divisa in La compagnia dell’anello, capitolo uscito nel 2001, Le due torri, nel 2002 e il Ritorno del re, nel 2003.

La trama concentra la sua attenzione sulla importante missione affidata ai due hobbit della Contea, Frodo Baggins e Samvise Gamgee. I due protagonisti devono riuscire a distruggere l’anello del potere, gettandolo nella voragine di fuoco del Monte Fato. Tra i tanti protagonisti che si sono schierati dalla parte della Compagnia dell’anello, c’è la bellissima Galadriel, o meglio citata come Dama Galadriel. L’attrice che ne ha vestito i panni è Cate Blanchett. Vederla, oggi, dopo tanti anni, vi lascerà senza parole.

Ne Il Signore degli anelli è la dama Galadriel: com’è oggi l’attrice, dopo tanti anni

Una trama che è stata arricchita dagli ostacoli continui e soprattutto tortuosi che hanno fatto da sfondo al mondo immaginario della Terra di Mezzo. L’aiuto ai due giovani non è mai mancato e uno dei personaggi che ha mostrato grande appoggio è stato quello della dama Galadriel. Bellissima, avvolta in un’aurea incantata, ha fornito grandi consigli e non solo, a Frodo e Samvise. L’attrice che ne ha vestito i panni è Cate Blanchett: per caso, l’avete mai vista fuori dal set? Eccola oggi:

Dopo più di dieci anni, l’attrice appare un po’ cambiata. Adesso sfoggia una chioma da un taglio corto, mentre, ne Il Signore degli anelli, aveva lunghi capelli biondi. Che dire, Cate è sempre bellissima, lo era allora, e lo è ancora oggi.