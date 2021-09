Lei è la giovanissima figlia di un famoso cantante: la sua bellezza non è affatto passata inosservata, vero? Ha 23 anni, ma il seguito è pazzesco.

Davvero bellissima, vero? D’altra parte, non possiamo assolutamente darvi torto. Seppure giovanissima, la ragazza vanta di un fascino davvero incredibile. Se vi dicessimo, però, che lei è la figlia di un famosissimo ed amatissimo cantante, ci credereste? Beh, fareste bene a farlo perché è proprio così.

Appena ventitreenne, la giovane ragazza si chiama Annachiara. Vive a Napoli insieme alla sua famiglia. E, da come abbiamo potuto constatare dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che sia una vera e propria stella del famosissimo social network. Non soltanto perché il numero di followers è davvero incredibile, ma anche perché il successo riscontrato a corredo di ciascun suo scatto social è più clamoroso. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

A questo punto, però, vi chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Chi è questa giovanissima ragazza? E, soprattutto, chi è suo padre? Vi sveliamo noi ogni cosa.

Lei è la figlia di un famoso cantante: l’avete riconosciuta?

Su Instagram, seppure sia ‘sconosciuta’ al mondo dello spettacolo, è davvero amatissima. E vanta di un numero di seguaci davvero impressionante. Pensate, attualmente il suo profilo è seguito da più di 50 mila followers. Ma siamo certi che, in pochissimo tempo, aumenteranno sempre di più.

Lei si chiama Annachiara Sorrentino, ha 23 anni e vive a Napoli. Il suo cognome non vi risulta affatto nuovo? Avete pienamente ragione! Come dicevamo, lei è la figlia di un famosissimo cantante. Stiamo parlando proprio di lui: del mitico Sal Da Vinci. Cantante partenopeo e non solo, fa incantare milioni e milioni di italiani con la sua voce calda. Riscuotendo ad ogni suo singolo un successo davvero impressionante.

Il rapporto tra padre e figlia è davvero splendido. Spesso e volentieri, sui rispettivi canali social, i due intrattengono il loro pubblico con degli scatti davvero emozionanti. E che, soprattutto, mirano a sottolineare il loro legame.

Sono davvero splendidi, vero? Auguriamo ad Annachiara una vita prospera!