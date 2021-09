Grey’s Anatomy continua a sorprendere i telespettatori: altro ritorno nella famosa serie televisiva.

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle.

Leggi anche Clamoroso ritorno a Grey’s Anatomy: la notizia ha mandato in visibilio i fan

Anche in Italia è stata tramessa dal 2005, e ad oggi, siamo arrivati alla diciassettesima stagione, conclusasi. Le riprese per la diciottesima stagione sono iniziate e sembra che, le aspettative siano molto alte. La notizia che stiamo per darvi, siamo certi, vi sorprenderà. Dopo l’annuncio del ritorno di Kate Walsh, nei panni della dottoressa Addison Montgomery, a quanto pare, c’è un altro clamoroso ritorno!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Un altro clamoroso ritorno a Grey’s Anatomy: l’annuncio ha spiazzato i fan della serie

La serie televisiva statunitense è arrivata, quest’anno, alla sua diciottesima stagione. Grey’s Anatomy, dal 2005, continua a conquistarci. Il Medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, ha ottenuto un successo straordinario.

Leggi anche Grey’s Anatomy, l’attore spiazza con questo scatto del passato: dopo tanti anni non sembra affatto cambiato

Nei giorni precedenti, vi abbiamo riportato la notizia dell’inaspettato ritorno di Kate Walsh, che entrerà nuovamente a far parte della serie, nei panni di Addison Montgomery. Ma, tenetevi pronti, perchè, come vi abbiamo già detto, ci sarà un altro clamoroso ritorno:

Ebbene sì, l’attrice Abigail Spencer farà ritorno in Grey’s Anatomy, e vestirà nuovamente i panni di Megan Hunt, chirurgo traumatologo e sorella del Dr. Owen Hunt. E’ stata proprio Spencer a dare l’annuncio sul suo seguitissimo canale social, spiazzando completamente i fan. Il personaggio di Megan Hunt era apparso in 6 episodi tra la 14esima e 15esima stagione del medical drama della ABC creato da Shonda Rhimes. Ora, l’attrice è pronta a tornare e a sorprenderci ancora una volta!