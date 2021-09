Nella soap opera Il Segreto ha interpretato Matias: oggi l’attore appare molto diverso, resterete sbalorditi.

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda in Spagna dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, la messa in onda è avvenuta qualche anno più tardi, esattamente dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021.

L’ultima puntata, che ha segnato la chiusura della soap, ha lasciato una grande amarezza. I telespettatori hanno dovuto dire addio alla telenovela dopo tanti anni. Tanti i personaggi che abbiamo avuto il piacere di seguire e tutti hanno lasciato il segno. Impossibile dimenticare Matias Castaneda che, arrivato a Puente Viejo, sarà adottato da Alfonso ed Emilia. L’attore che l’ha interpretato è Ivan Montes: l’avete mai visto lontano dal set? Resterete sbalorditi!

Ne Il Segreto ha interpretato il personaggio di Matias: oggi vedere l’attore vi sbalordirà

Ben dodici stagioni e otto anni, in cui Il Segreto, la bellissima e avvincente soap opera spagnola ci ha accompagnato. Proprio quest’anno, ha chiuso i battenti. In Spagna, invece, la soap, ha avuto fine l’anno scorso, perchè, come sappiamo, è iniziata prima.

Fin dalla prima stagione, dove abbiamo avuto modo di seguire le vicende di Pepa e Tristan, all’ultima, i telespettatori si sono lasciati avvolgere dalla trama. Tra i tanti personaggi che hanno fatto parte della soap impossibile dimenticare Matias. Arrivato a Puente Viejo, viene adottato da Alfonso ed Emilia. L’attore che l’ha interpretato è Ivan Montes: l’avete mai visto lontano dal set? Osservate qui:

In questo scatto social appare molto diverso. Ovviamente, nella soap ha assunto in maniera impeccabile le vesti del suo personaggio, ed è normale che, lontano da Matias, ci possa apparire un po’ cambiato. Ivan Montes è giovanissimo, classe 1998, è entrato ne Il Segreto quando aveva appena 19 anni e da allora, ha continuato a conquistarci.