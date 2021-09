Avete mai visto Noemi senza trucco? Sui social, è spuntata una foto della cantante al naturale: vederla vi lascerà davvero senza fiato.

È tra le voci più amati della musica italiana, Noemi. Fattasi conoscere dal pubblico italiano in seguito alla sua partecipazione ad X-Factor, la simpaticissima cantante ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Non è un caso, infatti, se i suoi singoli riescono a dimostrarsi subito degli incredibili successi. L’ultimo, ad esempio, risale proprio a quest’estate. E, come testimoniato dalla diretta interessata sul suo canale Instagram, ha ricevuto la certificazione di doppio platino. Ma d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Il singolo, cantato insieme a Carl Brave, è davvero superlativo.

Leggi anche –> Noemi, perché ha deciso di cambiare manager: non sarà più suo padre perché…

Il suo successo, sia chiaro, non si limite affatto alla sfera musicale e professionale, ma si estende anche sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che oltre ad essere seguitissima, pensate conta più di 570 mila followers, la cantante è attivissima. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere incredibili scatti col suo pubblico. L’ha fatto anche qualche giorno quando ha deciso di mostrarsi completamente senza trucco. Voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi! Vi anticipiamo: resterete davvero di stucco!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Noemi senza trucco: l’avete mai vista al naturale? Resterete di stucco

Attivissima sul suo canale social, quindi, Noemi non perde mai occasione di potersi mostrare al suo pubblico attraverso degli scatti fotografici davvero incantevoli. Uno degli ultimi, ad esempio, risale a qualche giorno fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la loro immediata reazione.

Leggi anche –> Noemi si racconta a cuore aperto: “Ho toccato il fondo..”, la triste ‘confessione’ della cantante

È proprio sul suo canale Instagram che Noemi si è voluta mostrare completamente senza trucco. Avete letto proprio bene, si! Col viso letteralmente al naturale, la cantante si è mostrata al suo pubblico proprio come mamma l’ha fatta. Risultato? Inutile a dirvelo: boom di likes. E il motivo è piuttosto semplice: è davvero bellissima. Siete pronti a scoprire ogni cosa anche voi? Ci pensiamo immediatamente!

Diteci la verità: non è bellissima? Che sia truccata o completamente struccata, Noemi è sempre straordinaria, non c’è proprio che dire. Voi cosa ne pensate?