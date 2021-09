Non soltanto diventerà presto papà per la prima volta, ma è anche pronto a convolare a nozze: l’ex di Temptation è pazzo di gioia.

Una cosa è certa: l’ex amatissimo concorrente di Temptation Islanda sta vivendo un periodo davvero magico della sua vita. E, sia chiaro, non facciamo soltanto riferimento alla sua vita professionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista sentimentale. Dopo la fine della sua storia d’amore con la fidanzata storica e con la quale, tra l’altro, ha preso parte al docu-reality di Canale 5, l’ex concorrente ha ritrovato l’amore. E sembrerebbe proprio che, questa volta, sia davvero la volta giusta.

Leggi anche –> Stanno insieme da due anni, adesso sono pronti alle nozze? L’amatissima cantante rompe il silenzio: tutta la verità

Qualche mese, infatti, il giovanissimo campano aveva annunciato ai suoi sostenitori di stare per diventare papà per la prima volta. Con un dolcissimo video che mostrava l’ecografia del suo bebè, l’ex concorrente di Temptation Island ha condiviso coi suoi sostenitori questa splendida notizia. A distanza di tempo, però, non ha affatto potuto fare a meno di renderli partecipi di un altro evento sensazionale: presto convolerà anche a nozze! Insomma, un vero e proprio colpo, non c’è che dire! Di chi parliamo?

Non solo sarà papà, l’ex di Temptation Island è pronto a convolare a nozze: il video dolcissimo

Soltanto qualche mese fa, quindi, l’ex concorrente di Temptation Island ha annunciato al suo pubblico l’attivo del suo primo figlio, adesso, invece, non ha potuto fare a meno di svelare di essere pronto a sposarsi. Avete letto proprio bene, si! Non soltanto diventerà papà, anche se fino a questo momento non è stato svelato molto sulla gravidanza, sul sesso e sulla nascita del bebè, ma è anche pronto a convolare a nozze. Stiamo parlando proprio di lui: Nicola Panico.

Leggi anche –> Fiori d’arancio in casa Le Iene: il famoso inviato è convolato a nozze

Ricordate quando il buon Panico ha preso parte a Temptation Island? Come dimenticarlo! Ebbene: dopo la fine della sua storia d’amore con Sara Affi Fella, anche lei da poco diventata mamma e felicemente innamorata di Francesco Fedato, Nicola ha ritrovato l’amore. Ed adesso con lei è pronto a fare il grande passo. Guardate un po’ questa dolcissima proposta di matrimonio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Panico (@nicolapanico10)

Insomma, davvero emozionante, vero? D’altra parte, come vi possiamo darvi torto!

Auguriamo a Nicola e alla sua splendida compagna tutto il bene!