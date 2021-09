Si sono conosciuti e convolati a nozze a Matrimonio a Prima Vista Italia 3: stanno ancora insieme dopo il programma? In molti se lo saranno chiesti.

Sin dalla sua prima messa in onda, Matrimonio a prima vista Italia ha riscosso un successo davvero impressionante. E il motivo è piuttosto facile: per la prima volta in assoluto, infatti, c’è un programma che permette a sei perfetti sconosciuti, composti da tre donne e tre uomini, di incontrarsi sull’altare. Avete letto proprio bene, si! Tra le coppie non c’è affatto un periodo di conoscenza o di frequentazione, ma si procede direttamente al matrimonio con annesso viaggio di nozze e convivenza. Una formula, parliamoci chiaro, davvero impressionante. Ma che in Italia, e non solo, ha conquistato l’attenzione di tutti.

Nel corso di queste sette edizioni italiane, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere tantissime coppie. Alcune, come raccontato anche in nostri recentissimi articoli, ancora adesso formano una coppia stabile e durature. Altre, invece, hanno deciso di lasciarsi o appena terminato l’esperimento oppure dopo un tot di mesi. Cosa sarà successo, invece, a questa coppia di Matrimonio a prima vista Italia 3? I due giovanissimi ragazzi si sono conosciuti e sposati nel corso di questa edizione, ma cos’è successo dopo?

Hanno formato una coppia a Matrimonio a prima vista Italia 3: stanno ancora insieme?

In tutte queste sette edizioni di Matrimonio a prima vista Italia, come dicevamo, abbiamo conosciuto tantissimi protagonisti. Tra tutti loro, però, non possiamo fare a meno di dimenticarci di loro: Camilla Arolchi e Mauro Antonelli. Entrati a far parte del programma nel corso della sua terza edizione, i due giovanissimi si sono conosciuti ed, in seguito, sposati.

Cos’è successo, però, dopo Matrimonio a prima vista Italia 3? Ad oggi, a distanza di ben 3 anni dalla messa in onda della loro esperienza televisiva, Camilla e Mauro sono ancora una coppia? Ebbene: a quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Dopo l’esperimento, infatti, i due giovanissimi ragazzi hanno deciso di intraprendere due strade completamente opposte tra loro.

Avete seguito il loro percorso a Matrimonio a prima vista Italia 3? Vi piacevano come coppia?