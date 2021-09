“Sa quanti inviti ho ricevuto? Grande Fratello, Ballando con le stelle…”: il calciatore svela tutto, non immaginerete mai di chi si tratta.

Pronti per tuffarvi in questo nuovo autunno ricco di programmi tv? Dopo la pausa estiva, come di consueto, torneranno in onda tutte le trasmissioni più amate dal pubblico. Dal Grande Fratello Vip a Ballando con le stelle: ci sarà da divertirsi con i nuovi concorrenti. C’è chi, però, ha ammesso di aver ricevuto svariati inviti da questi programmi, che però non ha mai accettato.

LEGGI ANCHE —–>Dopo il GF Vip un’altra incredibile avventura: “Non vedo l’ora”, l’annuncio di Rosalinda Cannavò

Si tratta di uno dei calciatori più amati di sempre, che ha però deciso di allontanarsi il più possibile dal mondo del gossip. Scopriamo i dettagli di questa rivelazione.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

“Sa quanti inviti ho ricevuto? Grande Fratello, Ballando con le stelle…”: la rivelazione a sorpresa dell’amato calciatore

Una nuova vita, quella di Marco Borriello. L’ex calciatore, oggi dirigente della squadra di Ibiza, ha deciso di staccarsi il più possibile dal mondo dello spettacolo e del gossip. Un modo che, come ha spiegato a La Repubblica, non gli appartiene e lo ha danneggiato. “Non ne ho mai fatto parte, mai fatte interviste su riviste di gossip, ci finivo quando stavo con Belen ma perché ero innamorato, e poi lei non era nemmeno famosa”. Ricordiamo che il napoletano è stato legato alla Rodriguez dal 2004 al 2008.

È a questo punto che l’ex calciatore rivela di aver ricevuto diverse proposte da vari programmi: “Sa quanti inviti ho ricevuto? Grande Fratello, Ballando con le stelle...Io non ho mai dato corda, mi hanno fatto una pubblicità che non ho mai sfruttato. Anzi spesso mi ha danneggiato”, aggiunge Borriello durante l’intervista a La Repubblica.

Insomma, sembra piuttosto chiaro che non vedremo mai l’ex calciatore come concorrente in uno di questi programmi. A voi sarebbe piaciuto vederlo in tv?