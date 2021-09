È davvero impossibile dimenticarci del simpaticissimo ‘Uomo Gatto’, vincitore storico di Sarabanda: dopo 18 anni la sua vita è drasticamente cambiata!

Manca pochissimo al ritorno di Enrico Papi in Mediaset. Dopo l’incredibile successo di ‘Guess my age’ e ‘Name that tune’, in onda su TV 8, il simpaticissimo conduttore ritornerà su Canale 5. E sarà al timone di un programma davvero incredibile. Stiamo parlando proprio di Scherzi a parte. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà e quali saranno le vittime dei crudeli scherzi, facciamo un piccolo passo indietro. Ricordate, ad esempio, quando il buon Papi è stato al timone dello storico programma ‘Sarabanda’? In onda a partire dal 1994, la trasmissione musicale ha riscosso un successo impressionante. Come lo è stato altrettanto quello ottenuto da diversi concorrenti e vincitori.

Tra i diversi vincitori storici che si sono alternati in tutta la storia di Sarabanda, è davvero impossibile dimenticarci di lui: l’Uomo Gatto. Ricordate la sua bravura e, soprattutto, la sua velocità nel rispondere? Bastava anche una semplice nota che il vincitore storico del programma indovinava la canzone ‘misteriosa’. Dalla sua ‘sconfitta’ sono trascorsi esattamente 18 anni, ma cosa fa oggi? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Com’è cambiata la vita del simpaticissimo Uomo Gatto dopo Sarabanda? Eccolo dopo 18 anni

Tra i tantissimi vincitori che si sono alternati nello studio di Sarabanda, è davvero impossibile dimenticarci di lui: l’Uomo Gatto. Entrato a far parte del programma nel 2002, il simpaticissimo Gabriele è stato il vincitore indiscusso di quasi 80 puntata, battendo quindi ogni record. Fino al 2003, quindi, l’Uomo Gatto è stato una presenza fissa all’interno del programma condotto da Enrico Papi, ma com’è cambiata la sua vita dopo il successo riscontrato in trasmissione?

Sono trascorsi esattamente 18 anni da quando l’Uomo Gatto ha battuto ogni record a Sarabanda, ma cosa fa oggi? Per diversi anni non ha più fatto parte del mondo dello spettacolo, fino a quando, qualche mese fa, è ritornato sul piccolo schermo con Caduta Libera ed, anche in quell’occasione, ha riscosso un successo impressionante, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo il successo, Gabriele sia ritornato a svolgere la sua vita da sempre. Una cosa in più, però, c’è: il suo clamore e seguito ha raggiunto dei livelli davvero incredibili. E il suo numero di followers ce ne da ampia conferma.

Avete seguito anche voi il percorso dell’uomo gatto a Sarabanda?