Vite al Limite, Benji aveva poco più di 30 anni e superava i 250 kg: oggi è totalmente diverso

Quando ha partecipato a Vite al Limite, Benji aveva poco più di 30 anni, ma il suo peso superava i 250 kg: oggi è totalmente diverso.

Il suo nome, senza alcun dubbio, non vi risulterà affatto nuovo. Entrato a far parte della sesta stagione di Vite al Limite insieme a suo fratello David, il buon Benji Bolton è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del programma. E il motivo è piuttosto semplice: appena trentaduenne, il giovane di Houston portava dietro un peso piuttosto considerevole. E questo, da come si può chiaramente comprendere, non gli consentiva di svolgere una vita normale e soddisfacente. Da qui, quindi, ne è conseguita un’unica decisione: chiedere aiuto. Ed, insieme a suo fratello, l’ha fatto recandosi dal dottor Nowzaradan.

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di suo fratello David e dell’incredibile trasformazione avuta, ma cosa sappiamo su di lui? Il buon Benji, quindi, quanto è dimagrito? E, soprattutto, adesso com’è? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una trasformazione davvero sconvolgente.

Benji Bolton dopo Vite al Limite è un’altra persona: prima pesava 250 kg, eccolo oggi

A differenza di tantissimi altri pazienti che si sono alternati nella clinica di Houston, sembrerebbe che Benji Bolton non avesse alle spalle alcun passato difficile, ma che sia riuscita a raggiungere un peso piuttosto eccessivo perché solito, insieme a suo fratello David, a mangiare cibo spazzatura. Col passare degli anni, però, il buon trentaduenne si è reso conto da solo che quella non era la strada giusta da intraprendere. E così ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

La forza d’animo e, soprattutto,la volontà espressa da Benji nel corso di Vite al Limite è stato davvero incredibile. Non soltanto, infatti, il buon Bolton ha seguito perfettamente il programma datogli dal chirurgo iraniano, ma ha continuato a seguirlo anche una volta spenti i riflettori. Siete curiosi di vedere oggi com’è? Ci pensiamo immediatamente! Vi anticipiamo: sembrerebbe che Benji abbia perso ben 165 kg. Insomma, un traguardo impressionante. Eccolo qui:

Complimenti a Benji! Adesso è proprio in gran forma. Siete d’accordo?