Avete mai visto la casa di Alfonso Signorini? Le sue foto vi lasceranno davvero senza parole: è straordinaria, farete difficoltà a non notarlo.

Manca davvero pochissimo, finalmente! A distanza di mesi dalla fine della messa in onda della quinta edizione e la vittoria di Tommaso Zorzi, Alfonso Signorini si metterà al timone del GF Vip. L’attesa è, quindi, terminata. E noi, com’è giusto che sia, non vediamo l’ora di essere gli spettato tir di un percorso unico ed inimitabile. Il cast scelto è straordinario, le opinioniste e il conduttore anche. Adesso, quindi, non ci resta che attendere ancora qualche ora. Ed entrare nella dinamica del gioco. Avete già un vostro preferito? Fatecelo sapere! In attesa, però, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più sul suo conduttore?

La sua carriera nel mondo del giornalismo e della televisione italiana è davvero incredibile e non ha bisogno di essere ricordate proprio perché immensa. Vi siete mai chiesti, però, dove vive il buon Signorini? Ebbene. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Alfonso vive in un appartamento di lusso al centro di Milano. A questo punto, però, vi chiediamo: voi avete mai visto la sua casa? Su Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti. Vi assicuriamo: è fantastica!

Avete mai visto la casa di Alfonso Signorini? Dettagli formidabili

Seguitissimo sul suo canale social ufficiale, Alfonso Signorini vanta anche di un’attività Instagram davvero incredibile. Sempre solito a lasciarsi andare a degli scatti fotografici formidabili, in alcuni di essi il conduttore si è mostrato mentre è comodamente tre le quattro mura della sua casa. A proposito, voi l’avete mai vista?

Appurato che, come dicevamo precedentemente, il giornalista vive a Milano, siete pronti a scoprire qualche dettaglio in più sulla sua dimora? Spulciando con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti. Scopriamo qualche dettaglio in più:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Con un arredamento piuttosto semplice e minimal, lo stile della casa di Alfonso Signorini è davvero unico ed inimitabile. Ricco di libri e di opere d’arte, il conduttore è circondata da ogni tipo di cultura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Ma non solo. Da sempre appassionato di musica, in questo video si mostra mentre suona al pianoforte. E che melodia!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Credete che le ‘sorprese’ siano finite qui? Nient’affatto! In casa, inoltre, Alfonso Signorini ha anche alcuni attrezzi per mantenersi in forma.

Insomma, è davvero impossibile non farci caso: il gusto di Alfonso è davvero speciale! La sua casa è davvero pazzesca. Siete d’accordo?