L’amato attore diventerà papà per la prima volta? L’indiscrezione lanciata è davvero bomba: esplosione di gioia tra i suoi fan.

Sono diversi giorni che, ormai, non si fa altro che parlare di questo: l’amatissimo attore è pronto a diventare papà per la prima volta? A lanciare questa vera e propria indiscrezione bomba è stato il portale ‘Hola’. E, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il seguitissimo e famosissimo interprete, dopo la fine della sua relazione d’amore con un’altra favolosa attrice, non solo sembrerebbe che abbia ritrovato l’amore, ma che stia mettendo proprio su famiglia con lei. Al momento, sia chiaro: nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola né smentendo e né confermando l’indiscrezione. Una cosa, però, è certa: sul web, la gente sta già facendo festa.

È proprio in questo periodo che, oltre a far parlare di sé per la straordinaria interpretazione nel continuo dell’amatissima serie di cui è uno dei protagonisti indiscussi, l’attore ha catturato l’attenzione di tutti per questa fantastica notizia. È vero, quindi, che diventerà papà? Chi lo sa! Nel frattempo, scopriamo di chi parliamo!

L’amatissimo attore diventerà papà per la prima volta? Indiscrezione choc

“Jaime Lorente diventerà papà del suo primo figlio”, è proprio questa la clamorosa indiscrezione che il tabloid ‘Hola’ ha lanciato sull’attore spagnolo. E che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. In concomitanza, quindi, con l’uscita della quinta stagione de La casa di Carta e la sua straordinaria interpretazione nei panni di Denver che il buon Lorente ha conquistato la scena. Cosa ne sarà? Davvero l’amatissimo attore diventerà papà per la prima volta? Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo moltissime informazioni in merito. Nessuno dei due diretti interessati, infatti, ha detto qualcosa in merito.

Soltanto qualche mese fa, Jaime Lorente e Maria Pedraza avevano annunciato la fine della loro storia d’amore. Adesso, da quanto si legge, sembrerebbe che l’attore abbia ritrovato il sorriso accanto ad una costumista conosciuta sul set de La Casa di Carta. E che con lei, quindi, abbia serissime intenzioni.

In attesa di sapere qualche cosa in più, facciamo i nostri più sinceri auguri alla coppia se la notizia dovesse dimostrarsi la realtà dei fatti.